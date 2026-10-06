Невский районный суд Петербурга заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева* к 4 годам 1 месяцу в колонии общего режима. Ему также запретили публикации в интернете на 4 года, сообщила пресс-служба городских судов.

Решением суда Куваев* признан виновным в публичных призывах через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК) и уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Как сказано в релизе, Куваев*, находясь за границей, разместил в публичном доступе в YouTube 196-й эпизод мультсериала под названием «Идолиада». Там российские правоохранительные органы нашли публичные призывы к российским военнослужащим не исполнять приказы военного начальства, сдаваться в плен и совершать дезертирство.

Также в эпизоде содержится реклама проекта по агитации российских военных за сдачу в плен, созданного при поддержке Минобороны Украины, указала пресс-служба судов Петербурга.

«Видеозапись просмотрена пользователями не менее 1 283 890 раз, что подтверждает ее публичный и общедоступный характер», — говорится в сообщении.

Относительно второго обвинения пресс-служба напомнила, что с декабря 2023 Куваев* находится в российском реестре иноагентов. Вопреки требованиям закона он не представил отчеты за второе полугодие 2023 года, четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года, сказано в релизе.

Там отмечается, что Куваева* в связи с этим дважды привлекали к административной ответственности с назначением штрафов по 30 тыс. рублей.

В дальнейшем, с 7 февраля 2025 года по 29 апреля 2026 года, Куваев* снова «умышленно не представил» необходимые сведения и таким образом уклонился от исполнения обязанностей иноагента.

Уголовное дело против Куваева* из-за эпизода «Идолиада» было возбуждено в октябре 2023 года. 22 декабря того же года Минюст РФ в своем решении о признании Куваева* иноагентом обвинил мультипликатора в участии в сборах средств в поддержку ВСУ. 26 декабря 2023 года стало известно, что МВД России объявило его в розыск.

В августе 2025 года Следственный комитет РФ по обращению движения «Зов народа» начал проверку еще одного эпизода «Масяни», в котором персонаж предлагает ставить эксперименты над «рашистиками» и превращать их в собак.

По данным СМИ, уроженец Ленинграда Олег Куваев* с 2006 года живет в Израиле, куда переехал, женившись на гражданке этой страны.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов