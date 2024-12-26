Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина раскритиковала учебник ОБЖ для 9 класса, где в разделе по безопасности девушек написано, что «многие конфликты и нападения происходят по вине самой жертвы», в том числе из-за ее внешнего вида. Она выразила уверенность, что Минпросвещения проведет проверку использования этого учебника в школах. Как отреагировал один из его авторов и что говорят в Госдуме — в материале RTVI.

Что возмутило главу ЛБИ

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», о котором идет речь, был выпущен издательством «Дрофа» в 2021 году. Его авторами являются Сергей Вангородский, Михаил Кузнецов, Владимир Латчук и Валерий Марков. Мизулина в своем телеграм-канале опубликовала фото обложки и страниц, где красным цветом выделила возмутившие ее абзацы из параграфа «Безопасное поведение девушек».

Среди них, например, следующие пассажи:

«Многие конфликты и нападения происходят по вине самой жертвы, которая показывает всем своим видом, что она либо “созрела” (оказалась в неположенном месте в неположенное время), либо податлива (слишком легкодоступна), либо беззащитна (пьяна, напугана, возбуждена, слишком доверчива)».

«Если вы находитесь вдвоем с мужчиной (даже хорошо вам знакомым), будьте готовы к тому, что у него появится желание близости с вами. Держите себя свободно, но не пытайтесь кокетничать с ним или дразнить, так как в интимной обстановке он может принять ваше кокетство за приглашение к близости, а оказываемое сопротивление счесть наигранным».

Чтобы защититься от насильника, авторы учебника советуют девушкам «вызвать рвоту и запачкать себя, имитировать приступ сильного кашля, слюноотделения». Среди прочего они рекомендуют «причинить противнику неожиданную и резкую боль», например, «резко наступить каблуком на ногу», также «защитить себя, используя психофизиологические особенности мужчин во время полового сношения и их уязвимые места».

Под заголовком «Как не стать жертвой насилия» в учебнике дается указание девушкам, чтобы на вечеринки и прочие мероприятия они не надевали очень короткие юбки и не использовали в макияже «немыслимые цвета», так как это «провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал».

Как отметила глава ЛБИ, пособие не входит в Федеральный перечень учебников, но используется в некоторых школах. По данным подписчиков Мизулиной, он есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова. «Уверена, что Министерство просвещения проведет проверку», — написала она.

Реакция одного из авторов издания

Соавтор издания Сергей Вангородский в комментарии RTVI назвал претензии Мизулиной необоснованными.

«Линейка наших учебников в образовательный стандарт не включена. Мое личное мнение, что претензии не обоснованы. А совершенствование материала пределов не имеет», — сказал он.

В одном из материалов объединенной издательской группы «Дрофа» Сергей Вангородский представлен как кандидат военных наук, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, старший научный сотрудник, полковник запаса, автор учебников и пособий по ОБЖ.

Депутат Вассерман: «Полезно и здраво»

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил RTVI, что если говорить о цитатах, касающихся вины самой жертвы и «готовности» девушки к появлению у мужчины «желания близости», то это «вполне полезно» и «разумно».

«Советы эти, насколько я могу судить, были актуальны с незапамятных времен и, скорее всего, останутся актуальны в обозримом будущем. Более того, в криминологии есть даже такое понятие — виктимность, от слова victim, жертва. Это когда некто сам своим поведением навлекает на себя неприятности, и в приведенных вами цитатах довольно отчетливо указаны некоторые характерные черты этой самой виктимности», — заявил депутат.

Однако, продолжил Вассерман, так как этот вопрос касается «уязвимой» психологии подростка, то в этом случае важно обратиться к «серьезным экспертам» в этой сфере, чтобы они оценили текст учебника. Он добавил, что если дело дойдет до обсуждения этого учебника в комитете Госдумы по просвещению, то комитет намерен обсудить его со специалистами.

«Но до экспертного заключения, исходя просто из того, что я сам читал по криминалистике и криминологии, я полагаю данный текст вполне здравым и содержательным», — заключил Вассерман.

Депутат Горячева: «Мужчины — не животные»

Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева поддержала позицию Мизулиной. Она подчеркнула, что «жертва насилия никогда не может быть виноватой в том, что с ней произошло».

«Как бы она ни выглядела, как бы ни вела себя — насилие всегда ответственность агрессора. Нам нужно перестать оправдывать насильников и их действия. Мужчины — не животные, они могут контролировать себя и свои поступки», — заявила она RTVI.

Парламентарий назвала «откровенным абсурдом» утверждения из учебника о том, что девушки сами могут «провоцировать» насилие своим поведением или внешностью.

«Такие советы лишь укрепляют неправильные стереотипы. Вместо того чтобы учить подростков “как не стать жертвой”, нужно учить их, что насилие — это преступление, а они имеют право на безопасность и должны проявлять уважение друг к другу вне зависимости от пола. И что “нет” — значит “нет”, а для любых действий, затрагивающих личные границы, нужно получить твердое согласие», — убеждена депутат.

Она заключила, что учебник в его нынешнем виде не должен использоваться в школах, поскольку «такие установки только закрепляют опасные стереотипы и не помогают защищать детей».