Министерство внутренних дел России подготовит законодательную реформу по регулированию миграции и контролю за пребыванием иностранных граждан в стране. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации, передает наблюдавший за трансляцией корреспондент RTVI.

«Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами. <…> В рамках этой реформы, которая сейчас нами разрабатывается, нам нельзя впадать в другую крайность — нельзя допустить роста ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам», — отметил Колокольцев.

По словам и.о. министра, доля преступлений, совершенных мигрантами в России, «не столь высока» и составляет лишь четыре процента. Однако в обществе растет напряженность из-за поведения иностранных граждан, особенно после теракта в «Крокус Сити Холле». Колокольцев добавил, что в этой ситуации важно найти баланс и не допустить проявлений ксенофобии при разработке миграционной реформы.

И.о. главы ведомства не стал раскрывать подробности грядущей реформы, но отметил, что с 2021 года МВД разработало две трети законов, регулирующих пребывание мигрантов в России.

Кроме того, и.о. министра обратил внимание на нехватку кадров в структуре органов внутренних дел. По словам Колокольцева, в некоторых регионах России «один сотрудник работает за четверых». Всего, по его оценке, недобор личного состава в стране составляет порядка 152 тысяч человек.

Проверки иностранцев и ужесточение миграционной политики

После теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта и был совершен при участии граждан Таджикистана, усилились проверки иностранных граждан, а власти стали выступать за ужесточение миграционной политики в стране. В частности, к этому призвал генпрокурор России Игорь Краснов, который также заметил, что в стране возросло число террористических действий.

Кроме того, группа депутатов предложила законопроект, согласно которому в России бы появился реестр мигрантов, нарушающих определенные требования в стране, а также понятие «режим высылки», которое бы действовало в отношении иностранцев из реестра.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил МВД и правительству «глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике» и представить «перечень первоочередных решений» по вопросу иностранных граждан.

В конце апреля СМИ Таджикистана сообщили, что сотни граждан республики не могут попасть в Россию из-за необоснованного контроля пограничников и отказе во въезде. После этого МИД Таджикистана вручил ноту протеста российскому послу и указал на «повсеместное нарушение» прав и свобод таджикистанцев в России.

МИД Таджикистана 27 апреля призвал своих граждан временно воздержаться от поездок в Россию. В начале мая примеру последовал и МИД Киргизии — ведомство также призвало граждан республики временно отказаться от поездок в Россию без «веских оснований».