Фронтмен групп «Ляпис Трубецкой», Brutto и Drezden Сергей Михалок объявлен в розыск в Беларуси. Об этом свидетельствует список разыскиваемых лиц, размещенный на стенде в одном из отделов ГАИ в Минске. Его в своих соцсетях опубликовал стендап-комик Слава Комиссаренко, который и сам значится среди разыскиваемых лиц в том же списке.

Из списка следует, что Михалок обвиняется по статье об оскорблении президента (ч. 1 ст. 368 УК Беларуси). Она предусматривает наказание — до четырех лет лишения свободы. В связи с чем в отношении Михалка возбуждено дело по этой статье — не уточняется.

Сам музыкант, до начала РФ специальной военной операции на Украине живший в Киеве, несколько раз выступал в Беларуси после шестилетнего перерыва с коллективом «Ляпис-98». Последний раз он отыграл концерт в Минске в декабре 2019 года в клубе Prime Hall.

После начала боевых действий Михалок покинул Украину, обосновался в Эстонии и несколько раз жестко критиковал в своих видеообращениях главу Беларуси Александра Лукашенко за поддержку президента России.

Сейчас Сергей Михалок гастролирует по Европе и высказывается в поддержку Украины, а часть хитов «Ляписа Трубецкого» и Brutto, в знак этой поддержки — исполняет на украинском языке.