В правительстве поддержали разработанный МВД законопроект, который по замыслу его авторов должен защитить детей от граждан, имеющих судимость по “педофильским” статьям. Им будет в частности запрещено посещать школы, детсады и детские и спортивные площадки, узнал RTVI.

Правительственная комиссия по законопроектной работе 4 декабря одобрила предложение МВД о расширении перечня ограничений, которые в обязательном порядке должны накладываться на граждан, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, следует из материалов, с которыми ознакомился RTVI.

В законопроекте предлагается запретить осужденным за педофилию посещать образовательные организации, «деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних» (школы, детские сады, школы искусств, спортивные школы, колледжи), объекты (территории) и места, «предназначенные для организации отдыха детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) и их оздоровления», «объекты с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур», то есть детские и спортивные площадки, лагеря отдыха, и т.д. Прописано и исключение: посещать все вышеперечисленные территории и объекты поднадзорному можно, если он — родитель ребенка, находящегося на указанных выше объектах (в том числе для представления интересов этого ребенка).

Инициатива была подготовлена по поручению президента, принятого по итогам оперативного совещания Совета Безопасности 2 декабря 2021 года. Необходимость таких мер доказана «результатами анализа правоприменительной практики в сфере деятельности органов внутренних дел», говорится в пояснительной записке к поправкам в действующий закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Анализ, следует из документа, обнаружил «ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите государственных и общественных интересов от преступных посягательств».

В частности, сейчас статья 4 закона «Об административном надзоре…» предписывает судам в обязательном порядке устанавливать для осужденных педофилов два ограничения: запрет на выезд за пределы установленной судом же территории, и обязанность от одного до четырех раз в месяц являться в полицию. Дополнительные ограничения могут быть установлены судом только при наличии обоснованных исковых заявлений, и только после совершения поднадзорным двух и более административных правонарушений.

В пояснительной записке утверждается, что если в случае, скажем, с управлением транспортом в состоянии опьянения полиции нетрудно доказать суду необходимость установления еще и запрета на посещение магазинов или предприятий общественного питания, торгующих алкогольным напитками, то в случае с противоправными действиями против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних «представление суду материалов, формально удовлетворяющих требованиям федерального закона» представляется «крайне затруднительным»: ведь любое действие сексуального характера в отношении детей является преступлением, нет таких административных правонарушений.

Число граждан, находящихся под надзором полиции после отбытия наказания за подобные преступления, продолжает оставаться значительным, следует из приведенной в документе статистики: в 2019 году — 7069 человек, в 2020 году — столько же, в 2021-м — 7212, в 2022-м — 7426, и в первом полугодии 2023 года — 7435.

Административный надзор за осужденными за педофилию и связанные с ними ограничения действует вплоть до снятия судимости. Ее снимают через определенное количество лет после исполнения наказания. Если преступление было небольшой (максимум до трех лет лишения свободы) или средней (максимум до пяти лет лишения свободы) тяжести — через три года. Если преступление было тяжким (от 5 до 10 лет лишения свободы максимум) — через 8 лет. С совершивших особо тяжкие преступления (более 10 лет лишения свободы максимальное наказание) судимость снимается через 10 лет после выхода на свободу.

Положения, карающие за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, содержатся в следующих статьях УК:

Статья 131 (изнасилование) — до 15 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих вину обстоятельства вплоть до пожизненного, то есть максимальный срок административного надзора составляет 10 лет;

Статья 132 (мужеложство, лесбиянство или иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) — то же, что и статья 131;

Статья 133 (понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера) — до 5 лет лишения свободы (три года надзора). При рецидиве — до 6 лет лишения и 8 лет надзора;

Статья 134 (половые сношения и иные действия сексуального характера без применения насилия с лицом, не достигшим 16 лет) — до 4 лет лишения свободы, три года надзора. При этом мужеложство, лесбиянство в отношении не достигших 16 лет, а также любого рода половые сношения с ребенком от 12 до 14 лет — это уже тяжкий состав, то есть срок надзора составит 8 лет. При отягчающих обстоятельствах это преступление переходит в разряд особо тяжких, а срок надзора увеличивается до 10 лет.

Статья 135 (развратные действия в отношении не достигших 16 лет без применения насилия) — до 2 лет лишения свободы, три года надзора. Те же действия в отношении детей от 12 до 14 лет — до 8 лет колонии, плюс 8 лет надзора. Отягчающие обстоятельства или рецидив делают состав особо тяжким (10 лет надзора).

За нарушение ограничений грозит административная или даже уголовная ответственность.

По статье 19.24 Кодекса об административных правонарушениях несоблюдение ограничений наказывается штрафом (от 1000 до 1500 рублей) или арестом на срок до 15 суток. Повторное нарушение в течение года наказывается обязательными работами на срок до 40 часов либо административным арестом на срок от 10 до 15 суток.

Если гражданин, находящийся под надзором, не прибудет после освобождения к месту проживания в установленный срок или самовольно покинет место жительства для уклонения от надзора, то по статье 314.1 УК он может быть наказан обязательными работами на срок от 180 до 240 часов), исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

Такое же наказание грозит поднадзорному, который больше двух раз в течение года нарушит наложенные на него ограничения.

Марина Озерова