Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов в программе RTVI «Легенда» рассказал, какую роль сыграл в отношениях Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

«Мы очень часто втроем общались, и я, естественно, как-то рассказывал о том, какой Филипп замечательный, хороший, красивый. А какая красивая Алла и замечательная — это не надо было пропагандировать, это вся страна уже знала, и она к тому времени уже активно гастролировала за рубежом. Ну, и так они подружились, стали общаться», — вспоминает Алибасов.

Алибасов добавил, что расставание Пугачевой и Киркорова стало для него «неожиданным ударом». «Конечно, был удивлен. Ну, как удивлен? Я удивлялся на улице или там со своими друзьями, говорю: что они там не поделили? Но что-то же не поделили, наверное. Нет, я не интересовался, почему они развелись», — отметил он.

В 2020 году солист группы «На-На» Владимир Политов рассказывал, что именно на его дне рождения в 1993 году «родилась идея поженить» Пугачеву и Киркорова. «Все сидели за столом, шутили, болтали, Бари в обычном своем ключе хохмил — и вдруг говорит Алле: «Давайте вас с Филей поженим». Все смеялись», — пояснил Политов.

Пугачева и Киркоров были женаты с 1994 по 2005 годы. Сейчас певица замужем за юмористом Максимом Галкиным*, вместе с которым в 2022 году уехала из России.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов