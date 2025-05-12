Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае достигла почти 485,7 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Всего на территории Забайкалья действует 47 лесных пожаров. Как в регионе борются огнем, — в материале RTVI.

«Чудом уцелели»

Пожары в Забайкальском крае разгорелись больше месяца назад. Наиболее сложная обстановка сложилась на территории Читинского, Хилокского, Карымского и Нерчинского районов, где было зарегистрировано пять крупных пожаров, угрожающих нескольким населенным пунктам. Сильнее всего пострадали поселок Забайкалец, Смоленка и дачный кооператив Малиновка, находящиеся в нескольких километрах от Читы.

Жительница кооператива Анна рассказала, что в день, когда огонь вплотную подошел к домам, они «вместе с мамой и ребенком» были на даче в Малиновке и «чудом уцелели». «Все постройки на нашем участке, к сожалению, сгорели до тла», — рассказала женщина в разговоре с RTVI. По словам Анны, лес сильно полыхал в районе Забайкальца, затем огонь перекинулся на дома в Малиновке. «Я оставляла вызов до того, как огонь зашел в кооператив. <…> К сожалению, решение о переброске пожарных машин было принято после того, как сгорела половина участков. На всех находились люди», — добавила она.

В отчете главного управления МЧС России по Забайкальскому краю говорится, что в Забайкальце и Малиновке «были спасены 10 человек», никто из жителей не пострадал.

«Подъехали ближе — и поняли, что на нас движется верховой огонь»

По состоянию на 12 мая, в Забайкалье локализовано восемь лесных пожаров (на площади около 115 тысяч гектаров). Тушением огня занимаются более 216 единиц техники и тысячи пожарных из Забайкаллесхоза и Читинской авиабазы. Для борьбы с огнем в Забайкалье прибыли два самолета ИЛ-76, которые сбросили за сегодня около 210 тонн воды, рассказал RTVI командир одного из самолетов Игорь Орлов. По словам Орлова, на сегодняшний день пожары почти не угрожают населенным пунктам.

Бороться с огнем читинцы продолжают и своими силами — волонтеры организуют пункты приема помощи для пострадавших от пожара и тех, кто работает в зоне ЧС, а некоторые из жителей выходят тушить огонь «в поле». По словам жительницы Читы Евгении, они вместе с мужем Владимиром «работали на пожаре» в районе Забайкальца в выходные. «Мы с дрона смотрели очаги возгораний для пожарных», — рассказала женщина в разговоре с RTVI. По словам мужа Евгении, им «удалось обнаружить открытый огонь, который затем относительно быстро потушили».

«Ночью подняли [дрон], обнаружили новые очаги возгорания у дороги. Приехали, сориентировали волонтеров, потушили участок. Затем дрон показал крупный пожар в семи километрах от нас. Подъехали ближе — и поняли, что на нас движется верховой огонь. Опыта борьбы с таким нет, поэтому отступили. Решили зайти с другой стороны горы Стрелка. Там встретили ребят из авиалесоохраны, показали им координаты, объяснили, как проехать, проводили на место. Наблюдали, как работают профессионалы: к трем часам ночи пожар остановили встречным палом и начали проливать кромку», — рассказал Владимир.

«Ситуация будет ухудшаться»

Координатор программы по ООПТ природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейдлин в разговоре с RTVI рассказал, что погода в Забайкалье «не предполагает улучшения ситуации с пожарами».

«В регионе сохраняется теплая погода с сильными ветрами. Это, конечно, способствует распространению пожаров и увеличению их площади. Плюс, в Забайкалье достаточно много степей, поэтому ситуация будет ухудшаться, — добавил в разговоре с RTVI Крейдлин. — Уже сейчас площадь пожаров в Забайкалье превзошла прошлый год. Но мы сейчас рано говорим о ситуации в целом, потому что впереди еще летний сезон».

В Забайкалье на этой неделе ожидается «прохладная и ветреная погода». Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов, а ветер усилится до 15-20 м/с, сообщается на сайте Читинского гидромедцентра.

По Крейдлина, на втором месте по масштабам лесных пожаров может оказаться Бурятия. «Прогнозы плохие, потому что снега в этом году по всей стране было мало. Из-за этого почва очень сухая. Очень многое зависит от летнего сезона пожаров. Если летом будут дожди — тогда все будет еще хорошо», — заключил собеседник RTVI.