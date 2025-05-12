Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае достигла почти 485,7 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Всего на территории Забайкалья действует 47 лесных пожаров. Как в регионе борются огнем, — в материале RTVI.

«Чудом уцелели»

Пожары в Забайкальском крае разгорелись больше месяца назад. Наиболее сложная обстановка сложилась на территории Читинского, Хилокского, Карымского и Нерчинского районов, где было зарегистрировано пять крупных пожаров, угрожающих нескольким населенным пунктам. Сильнее всего пострадали поселок Забайкалец, Смоленка и дачный кооператив Малиновка, находящиеся в нескольких километрах от Читы.

Евгений Епанчинцев / ТАСС

Жительница кооператива Анна рассказала, что в день, когда огонь вплотную подошел к домам, они «вместе с мамой и ребенком» были на даче в Малиновке и «чудом уцелели». «Все постройки на нашем участке, к сожалению, сгорели до тла», — рассказала женщина в разговоре с RTVI. По словам Анны, лес сильно полыхал в районе Забайкальца, затем огонь перекинулся на дома в Малиновке. «Я оставляла вызов до того, как огонь зашел в кооператив. <…> К сожалению, решение о переброске пожарных машин было принято после того, как сгорела половина участков. На всех находились люди», — добавила она.

В отчете главного управления МЧС России по Забайкальскому краю говорится, что в Забайкальце и Малиновке «были спасены 10 человек», никто из жителей не пострадал.

«Подъехали ближе — и поняли, что на нас движется верховой огонь»

По состоянию на 12 мая, в Забайкалье локализовано восемь лесных пожаров (на площади около 115 тысяч гектаров). Тушением огня занимаются более 216 единиц техники и тысячи пожарных из Забайкаллесхоза и Читинской авиабазы. Для борьбы с огнем в Забайкалье прибыли два самолета ИЛ-76, которые сбросили за сегодня около 210 тонн воды, рассказал RTVI командир одного из самолетов Игорь Орлов. По словам Орлова, на сегодняшний день пожары почти не угрожают населенным пунктам.

Предоставлено Олегом Фроловым

Бороться с огнем читинцы продолжают и своими силами — волонтеры организуют пункты приема помощи для пострадавших от пожара и тех, кто работает в зоне ЧС, а некоторые из жителей выходят тушить огонь «в поле». По словам жительницы Читы Евгении, они вместе с мужем Владимиром «работали на пожаре» в районе Забайкальца в выходные. «Мы с дрона смотрели очаги возгораний для пожарных», — рассказала женщина в разговоре с RTVI. По словам мужа Евгении, им «удалось обнаружить открытый огонь, который затем относительно быстро потушили».

@mchs_official / Telegram

«Ночью подняли [дрон], обнаружили новые очаги возгорания у дороги. Приехали, сориентировали волонтеров, потушили участок. Затем дрон показал крупный пожар в семи километрах от нас. Подъехали ближе — и поняли, что на нас движется верховой огонь. Опыта борьбы с таким нет, поэтому отступили. Решили зайти с другой стороны горы Стрелка. Там встретили ребят из авиалесоохраны, показали им координаты, объяснили, как проехать, проводили на место. Наблюдали, как работают профессионалы: к трем часам ночи пожар остановили встречным палом и начали проливать кромку», — рассказал Владимир.

«Ситуация будет ухудшаться»

Координатор программы по ООПТ природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейдлин в разговоре с RTVI рассказал, что погода в Забайкалье «не предполагает улучшения ситуации с пожарами».

«В регионе сохраняется теплая погода с сильными ветрами. Это, конечно, способствует распространению пожаров и увеличению их площади. Плюс, в Забайкалье достаточно много степей, поэтому ситуация будет ухудшаться, — добавил в разговоре с RTVI Крейдлин. — Уже сейчас площадь пожаров в Забайкалье превзошла прошлый год. Но мы сейчас рано говорим о ситуации в целом, потому что впереди еще летний сезон».

В Забайкалье на этой неделе ожидается «прохладная и ветреная погода». Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов, а ветер усилится до 15-20 м/с, сообщается на сайте Читинского гидромедцентра.

По Крейдлина, на втором месте по масштабам лесных пожаров может оказаться Бурятия. «Прогнозы плохие, потому что снега в этом году по всей стране было мало. Из-за этого почва очень сухая. Очень многое зависит от летнего сезона пожаров. Если летом будут дожди — тогда все будет еще хорошо», — заключил собеседник RTVI.