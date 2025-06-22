У стен посольства Германии в Москве 22 июня прошла акция протеста, организованная коалицией левых сил и партией «Другая Россия» им. Эдуара Лимонова. Активисты приурочили мероприятие к годовщине начала Великой Отечественной войны и выступали против финансирования Германией поставок вооружения Украине, в том числе дальнобойных ракет Taurus. Во время акции работники посольства выходили наружу и смеялись. Активисты в ответ называли их убийцами и сулили новый Нюрнберг. За мероприятием, на которое активисты приехали на автобусе маршрута Т-34, наблюдал корреспондент RTVI.

Сбор участников протестной акции был назначен на 11 утра. В метро на станции Ломоносовский проспект в центре зала к этому времени оживленно. Помимо возрастных мужчин и даже пенсионеров «в разноцветных очках и комсомольских значках», как пел сибирский музыкант Черный Лукич, выделяется молодежь в черных бомберах. Это активисты партии Лимонова.

«Мы собираемся провести акцию против поставок ракет Taurus и прочего вооружения для ВСУ, да и в целом — против милитаризации Германии, — говорит RTVI координатор московских нацболов Михаил Аксель. — Немцы увеличивают в два раза армию — со 150 до 300 тысяч человек и обсуждают введение призыва. Также они все время поддерживают нашего противника во время вооруженного конфликта на территории бывшей Украины. В 20-м веке мы уже видели, к чему приводила милитаризация Германии, и эта военщина, которую создают нынешние «голуби мира», закончит так же, как и их предшественники — Нюрнбергом».

Аксель также говорит, что под «лживыми разговорами о пацифизме», которые ведут немецкие политики, скрывается «самое настоящее разжигание войны». «Гражданское общество России имеет полное право возмущаться и сопротивляться этому», — считает Аксель.

Рядом с ним стоит длинноволосый молодой человек в футболке с принтом по мотивам сериала «Клан Сопрано». Его зовут Леонид. Он присоединяется к разговору и рассказывает о политических репрессиях в Германии.

— Прямо сейчас, — говорит Леонид, — в немецкой тюрьме сидит пророссийский активист Марсель Якобс. Его посадили в 2022 году по абсолютно ложным обвинениям в связях с российскими спецслужбами.

— А что конкретно ему вменяют?

— В Германии есть политическая статья за этакое мыслепреступление как в целом пророссийский активизм, поддержка агрессии, как они это называют. Но самое абсурдное — Марселю вменяют то, что он якобы знал о начале СВО заранее и не уведомил об этом власти, — рассказывает Леонид.

Во время этой фразы кто-то вполне справедливо иронизирует: мол, о начале СВО даже в России заранее едва ли мог кто-то знать, кроме президента и еще пары-тройки его приближенных. Марсель Якобс вряд ли мог входить в их число даже гипотетически.

Денис Зоммер, председатель центрального комитета Объединенной коммунистической партии, говорит RTVI, что дата акции была выбрана не случайно.

Денис Волин / RTVI

«84 года назад по сути вся объединенная Европа под предводительством Германии настойчивой ордой вероломно вторглась на территорию Советского союза. И вот 22 марта 2025 года правительство нынешней Германии приняла решение о больших кредитах на закупку и поставку вооружения Киеву, и самое главное — развязать руки военным концернам не его производство. По сути речь идет о перевооружении. Сегодня мы выйдем сказать, что любая милитаризация Германии — это первый шаг к тому, чтобы началась нацификация», — говорит Зоммер.

Он немного задумался, а потом добавил:

«Хочется напомнить немцам, что то, что началось 22 июня однажды, и сейчас тоже может закончиться в Берлине — денацификация и демилитаризация будет, и они неизбежны».

В час Х толпа активистов организованно выходит из метро и направляется к автобусной остановке. «Если пойдем шествием, привлечем ненужное внимание полиции», — говорит кто-то из активистов.

Между тем сама акция согласована с властями Москвы, узнает RTVI. Уведомление подали как раз левые.

«Вот так сейчас все и проходит — есть красный щит и огромный черный меч», — метафорично комментирует нацбол Леонид, имея в виду под мечом активистов партии Лимонова.

Пока идем, интересуюсь, как отразилась смерть вождя нацболов Эдуарда Лимонова на самой организации.

— Да никак. Или, скорее, даже сплоченнее стали, — объясняет Леонид.

— Больше сказалось начало СВО. Некоторые покинули наши ряды.

— Как, — интересуюсь, — Лимонов еще с начала 90-х, если не раньше, прогнозировал то, что сейчас происходит между Россией и Украиной.

— Да, — спокойно говорит Леонид. — Но часть людей оказались неготовы к этому. Но это даже хорошо. Партия очистилась от балласта.

Леонид много рассуждает о политическом восприятии специальной операции на Украине. Он удивлен, что правые мало значения придают внешней политики России и сконцентрированы на мигрантах и прочих внутренних вопросах. А левому флангу по большому счету не хватает решимости, чтобы двигаться к еще большей эскалации и разрыву с Западом.

Денис Волин / RTVI

— И вот такие акции, как сегодня, крайне важны. Ими мы показываем, что не нужно бояться еще большей эскалации. Потому что в одностороннем отношении европейцы уже поставили на нас крест. Они нас открыто презирают не одно десятилетие. И мы не должны бояться демонстрировать ответное презрение, — говорит Леонид, когда мы садимся в автобус.

В него, кстати, забивается весь протестный актив. Поэтому в салоне царит чрезвычайно политизированная атмосфера. Кто-то из нацболов, перефразируя известную цитату из балабановского «Брата-2» шутит:

«Мальчик, водочки нам принеси, мы фашистов гасить идем».

Когда подъезжаем к нужной остановке и вся толпа вываливается наружу, выясняется, что ехали на на автобусе маршрута Т-34. «Надо же, как символично», — это обстоятельство сильно веселит координатора нацболов Михаила Акселя.

А следующее — веселит уже коммуниста Зоммера. На подходе к посольству Германии к колонне подходит полицейский.

— Вы случайно не по нашу душу? — интересуется он.

— Кажется, будто это вы по нашу душу, — смеются лимоновцы, впрочем, совершенно без злорадства.

— Так куда вы? — не отстает полицейский.

— К посольству Германии, — вступает в диалог Зоммер.

— А цель какая?

— Ну, как? — разводит руками Зоммер. — 22 июня же, напали на нас, сволочи!

Полицейского ответ веселит, и он, расплывшись в улыбке, уходит.

— Знаете, молодой человек, ко всему этому привела КПСС.

Я поворачиваю голову и вижу перед с собой дедушку. Через пару минут разговора выясняется, что он бывалый коммунист, и в свое время в университете преподавал исторический материализм. Он считает, что КПСС в свое время пошла не тем курсом, отмахнув куда-то в сторону все наследие Ленина.

— Должна, понимаете, должна быть диктатура пролетариата, — сказал он голосом человека, привыкшего читать лекции. Но затем чуть разнузданно, но все же с достоинством добавил: И п**** (конец).

По его словам, если бы государство следовало ленинским принципам, сегодня никто не посмел бы грозить вооружениями России. «Культурности нам не хватает, привития пролетарского духа», — задумчиво добавил он.

Денис Волин / RTVI

Тем временем протестующие начали разворачивать флаги и транспаранты у стен посольства Германии. На последних были лозунги: «Германия: новый рейх — на старые грабли?», «Русская кровь на ваших руках!» И «Политики ЕС — наследники СС!».

Во время акции речи активистов периодически сменяли хоровые лозунги с теми же словами. Выступающие часто проводили аналогии между тем, как вела себя нацистская Германия с поведением ее нынешних правителей.

«Сегодня неонацистский режим в Киеве они снабжают новыми зверушками. Теми же зверушками, которые шли на нашу землю в 1941 году. Тогда это были «Тигры» и «Пантеры». Сейчас это «Леопарды». Но Германия сильная своими традициями. Она любит направлять своих зверей для убийства мирных людей. И в этом она имеет своеобразное постоянство», — звучало с импровизированной сцены.

В какой-то момент акции из здания посольства вышли несколько девушек и мужчин. Они начали снимать протестующих не телефон и демонстративно громко над ними смеяться. Активисты по-началу не придали этому значения.

«Люди, которые гогочут над убийством русских людей, издеваются, отправляют ракеты ВСУ — понятно, какое у них, как и у их предшественников, любителей арийской расы, отношение к нам, русским, — говорит о поведении работников немецкого посольства Михаил Аксель, — Но мы знаем, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Хотите 41-й? Получите 45-й».

Очередного работника посольство активисты уже провожали скандированием: «Убийцы!».

Нашелся у протестующих и совет для канцлера Германии Фридриха Мерца.

— Мерц, утопись в Рейне! — скандировали протестующие.

Другие заряжали:

— Немецкую военщину ждет новый Нюрнберг!

Одна из левых активисток, выступая у стен посольства, обратила внимание на то, что говорить о милитаризации нынешней Германии нужно не только в России. Требовать от своих властей прекратить спонсирование Киева должны сами «миролюбивые граждане Европы». Также на акции звучали слова, посвященные событиям на самой Украине.

— Одессу не простим! — скандировали активисты очередной лозунг.

— Одесса — русский город! — подхватывали остальные.

Денис Волин / RTVI

Мероприятие длилось около двух часов. И чем ближе было завершение, тем суровее становилась риторика протестующих. Активисты заявляли, что если Германия не остановится, то «красное знамя снова поднимется над Берлином»: мол, шансов вы нам не оставляете.

Развивая эту мысль один из ораторов обратился к протестующим: «Нам нужно учить немецкий язык, товарищи!»

Некоторые в толпе в этот момент даже напряглись и замолкли.

Но тот продолжил, и улыбки на лицах появились снова.

— Надо же будет как-то командовать [немецкими] военнопленными! — сказал оратор. — Но всех политических узников немецких тюрем мы обязательно освободим!

«Все это время, пока шла акция, я не мог оторвать взгляда от этого медведя, — поделился впечатлениями от мероприятия нацбол Леонид, указывая на керамическую скульптуру у стен посольства. Медведь, или Buddy Bear, раскрашенный в цвета российского и немецкого флагов был установлен там в 2017 году, и символизирует дружбу между Россией и Германией. — Пока наши бойцы находятся под обстрелом немецкий орудий, это говно стоит тут, чуть ли не в центре Москвы. Это абсолютное уродство, унижение и оскорбление».

Нацбол Михаил Аксель по окончании акции отметил, что «чванливые трусы, «разжигающие тертью мировую войну», обратили внимание на мероприятия. И пообещал, что этот визит не будет последним.