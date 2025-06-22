У стен посольства Германии в Москве 22 июня прошла акция протеста, организованная коалицией левых сил и партией «Другая Россия» им. Эдуара Лимонова. Активисты приурочили мероприятие к годовщине начала Великой Отечественной войны и выступали против финансирования Германией поставок вооружения Украине, в том числе дальнобойных ракет Taurus. Во время акции работники посольства выходили наружу и смеялись. Активисты в ответ называли их убийцами и сулили новый Нюрнберг. За мероприятием, на которое активисты приехали на автобусе маршрута Т-34, наблюдал корреспондент RTVI.

Сбор участников протестной акции был назначен на 11 утра. В метро на станции Ломоносовский проспект в центре зала к этому времени оживленно. Помимо возрастных мужчин и даже пенсионеров «в разноцветных очках и комсомольских значках», как пел сибирский музыкант Черный Лукич, выделяется молодежь в черных бомберах. Это активисты партии Лимонова.

«Мы собираемся провести акцию против поставок ракет Taurus и прочего вооружения для ВСУ, да и в целом — против милитаризации Германии, — говорит RTVI координатор московских нацболов Михаил Аксель. — Немцы увеличивают в два раза армию — со 150 до 300 тысяч человек и обсуждают введение призыва. Также они все время поддерживают нашего противника во время вооруженного конфликта на территории бывшей Украины. В 20-м веке мы уже видели, к чему приводила милитаризация Германии, и эта военщина, которую создают нынешние «голуби мира», закончит так же, как и их предшественники — Нюрнбергом».

Аксель также говорит, что под «лживыми разговорами о пацифизме», которые ведут немецкие политики, скрывается «самое настоящее разжигание войны». «Гражданское общество России имеет полное право возмущаться и сопротивляться этому», — считает Аксель.

Рядом с ним стоит длинноволосый молодой человек в футболке с принтом по мотивам сериала «Клан Сопрано». Его зовут Леонид. Он присоединяется к разговору и рассказывает о политических репрессиях в Германии.

— Прямо сейчас, — говорит Леонид, — в немецкой тюрьме сидит пророссийский активист Марсель Якобс. Его посадили в 2022 году по абсолютно ложным обвинениям в связях с российскими спецслужбами.

— А что конкретно ему вменяют?

— В Германии есть политическая статья за этакое мыслепреступление как в целом пророссийский активизм, поддержка агрессии, как они это называют. Но самое абсурдное — Марселю вменяют то, что он якобы знал о начале СВО заранее и не уведомил об этом власти, — рассказывает Леонид.

Во время этой фразы кто-то вполне справедливо иронизирует: мол, о начале СВО даже в России заранее едва ли мог кто-то знать, кроме президента и еще пары-тройки его приближенных. Марсель Якобс вряд ли мог входить в их число даже гипотетически.

Денис Зоммер, председатель центрального комитета Объединенной коммунистической партии, говорит RTVI, что дата акции была выбрана не случайно.

«84 года назад по сути вся объединенная Европа под предводительством Германии настойчивой ордой вероломно вторглась на территорию Советского союза. И вот 22 марта 2025 года правительство нынешней Германии приняла решение о больших кредитах на закупку и поставку вооружения Киеву, и самое главное — развязать руки военным концернам не его производство. По сути речь идет о перевооружении. Сегодня мы выйдем сказать, что любая милитаризация Германии — это первый шаг к тому, чтобы началась нацификация», — говорит Зоммер.

Он немного задумался, а потом добавил:

«Хочется напомнить немцам, что то, что началось 22 июня однажды, и сейчас тоже может закончиться в Берлине — денацификация и демилитаризация будет, и они неизбежны».

В час Х толпа активистов организованно выходит из метро и направляется к автобусной остановке. «Если пойдем шествием, привлечем ненужное внимание полиции», — говорит кто-то из активистов.

Между тем сама акция согласована с властями Москвы, узнает RTVI. Уведомление подали как раз левые.

«Вот так сейчас все и проходит — есть красный щит и огромный черный меч», — метафорично комментирует нацбол Леонид, имея в виду под мечом активистов партии Лимонова.

Пока идем, интересуюсь, как отразилась смерть вождя нацболов Эдуарда Лимонова на самой организации.

— Да никак. Или, скорее, даже сплоченнее стали, — объясняет Леонид.

— Больше сказалось начало СВО. Некоторые покинули наши ряды.

— Как, — интересуюсь, — Лимонов еще с начала 90-х, если не раньше, прогнозировал то, что сейчас происходит между Россией и Украиной.

— Да, — спокойно говорит Леонид. — Но часть людей оказались неготовы к этому. Но это даже хорошо. Партия очистилась от балласта.

Леонид много рассуждает о политическом восприятии специальной операции на Украине. Он удивлен, что правые мало значения придают внешней политики России и сконцентрированы на мигрантах и прочих внутренних вопросах. А левому флангу по большому счету не хватает решимости, чтобы двигаться к еще большей эскалации и разрыву с Западом.

— И вот такие акции, как сегодня, крайне важны. Ими мы показываем, что не нужно бояться еще большей эскалации. Потому что в одностороннем отношении европейцы уже поставили на нас крест. Они нас открыто презирают не одно десятилетие. И мы не должны бояться демонстрировать ответное презрение, — говорит Леонид, когда мы садимся в автобус.

В него, кстати, забивается весь протестный актив. Поэтому в салоне царит чрезвычайно политизированная атмосфера. Кто-то из нацболов, перефразируя известную цитату из балабановского «Брата-2» шутит:

«Мальчик, водочки нам принеси, мы фашистов гасить идем».

Когда подъезжаем к нужной остановке и вся толпа вываливается наружу, выясняется, что ехали на на автобусе маршрута Т-34. «Надо же, как символично», — это обстоятельство сильно веселит координатора нацболов Михаила Акселя.

А следующее — веселит уже коммуниста Зоммера. На подходе к посольству Германии к колонне подходит полицейский.

— Вы случайно не по нашу душу? — интересуется он.

— Кажется, будто это вы по нашу душу, — смеются лимоновцы, впрочем, совершенно без злорадства.

— Так куда вы? — не отстает полицейский.

— К посольству Германии, — вступает в диалог Зоммер.

— А цель какая?

— Ну, как? — разводит руками Зоммер. — 22 июня же, напали на нас, сволочи!

Полицейского ответ веселит, и он, расплывшись в улыбке, уходит.

— Знаете, молодой человек, ко всему этому привела КПСС.

Я поворачиваю голову и вижу перед с собой дедушку. Через пару минут разговора выясняется, что он бывалый коммунист, и в свое время в университете преподавал исторический материализм. Он считает, что КПСС в свое время пошла не тем курсом, отмахнув куда-то в сторону все наследие Ленина.

— Должна, понимаете, должна быть диктатура пролетариата, — сказал он голосом человека, привыкшего читать лекции. Но затем чуть разнузданно, но все же с достоинством добавил: И п**** (конец).

По его словам, если бы государство следовало ленинским принципам, сегодня никто не посмел бы грозить вооружениями России. «Культурности нам не хватает, привития пролетарского духа», — задумчиво добавил он.

Тем временем протестующие начали разворачивать флаги и транспаранты у стен посольства Германии. На последних были лозунги: «Германия: новый рейх — на старые грабли?», «Русская кровь на ваших руках!» И «Политики ЕС — наследники СС!».

Во время акции речи активистов периодически сменяли хоровые лозунги с теми же словами. Выступающие часто проводили аналогии между тем, как вела себя нацистская Германия с поведением ее нынешних правителей.

«Сегодня неонацистский режим в Киеве они снабжают новыми зверушками. Теми же зверушками, которые шли на нашу землю в 1941 году. Тогда это были «Тигры» и «Пантеры». Сейчас это «Леопарды». Но Германия сильная своими традициями. Она любит направлять своих зверей для убийства мирных людей. И в этом она имеет своеобразное постоянство», — звучало с импровизированной сцены.

В какой-то момент акции из здания посольства вышли несколько девушек и мужчин. Они начали снимать протестующих не телефон и демонстративно громко над ними смеяться. Активисты по-началу не придали этому значения.

«Люди, которые гогочут над убийством русских людей, издеваются, отправляют ракеты ВСУ — понятно, какое у них, как и у их предшественников, любителей арийской расы, отношение к нам, русским, — говорит о поведении работников немецкого посольства Михаил Аксель, — Но мы знаем, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Хотите 41-й? Получите 45-й».

Очередного работника посольство активисты уже провожали скандированием: «Убийцы!».

Нашелся у протестующих и совет для канцлера Германии Фридриха Мерца.

— Мерц, утопись в Рейне! — скандировали протестующие.

Другие заряжали:

— Немецкую военщину ждет новый Нюрнберг!

Одна из левых активисток, выступая у стен посольства, обратила внимание на то, что говорить о милитаризации нынешней Германии нужно не только в России. Требовать от своих властей прекратить спонсирование Киева должны сами «миролюбивые граждане Европы». Также на акции звучали слова, посвященные событиям на самой Украине.

— Одессу не простим! — скандировали активисты очередной лозунг.

— Одесса — русский город! — подхватывали остальные.

Мероприятие длилось около двух часов. И чем ближе было завершение, тем суровее становилась риторика протестующих. Активисты заявляли, что если Германия не остановится, то «красное знамя снова поднимется над Берлином»: мол, шансов вы нам не оставляете.

Развивая эту мысль один из ораторов обратился к протестующим: «Нам нужно учить немецкий язык, товарищи!»

Некоторые в толпе в этот момент даже напряглись и замолкли.

Но тот продолжил, и улыбки на лицах появились снова.

— Надо же будет как-то командовать [немецкими] военнопленными! — сказал оратор. — Но всех политических узников немецких тюрем мы обязательно освободим!

«Все это время, пока шла акция, я не мог оторвать взгляда от этого медведя, — поделился впечатлениями от мероприятия нацбол Леонид, указывая на керамическую скульптуру у стен посольства. Медведь, или Buddy Bear, раскрашенный в цвета российского и немецкого флагов был установлен там в 2017 году, и символизирует дружбу между Россией и Германией. — Пока наши бойцы находятся под обстрелом немецкий орудий, это говно стоит тут, чуть ли не в центре Москвы. Это абсолютное уродство, унижение и оскорбление».

Нацбол Михаил Аксель по окончании акции отметил, что «чванливые трусы, «разжигающие тертью мировую войну», обратили внимание на мероприятия. И пообещал, что этот визит не будет последним.