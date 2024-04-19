Власти Центральноафриканской Республики не ведут антифранцузской кампании, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в специальном интервью RTVI. Франция решила вывести свои войска из республики без консультации с властями ЦАР, добавил он.

По его словам, у ЦАР и Франции давняя истории отношений, и сегодня страны продолжают сотрудничать. «Наше намерение состоит в том, чтобы сделать это сотрудничество взаимовыгодным для наших народов, и мы продолжаем вести переговоры на дипломатическом уровне. Есть определенные проблемы, которые мы должны решить», — утверждает Туадера.

ЦАР работает с французскими властями над тем, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, подчеркнул глава республики.

«Поэтому мы не понимаем, почему бы нам организовывать кампании в Центральноафриканской Республике против Франции. Нет, отнюдь, мы боремся за то, чтобы в нашем сотрудничестве учитывались интересы жителей Центральноафриканской Республики, и я считаю, что сегодня мы договорились с французскими властями по этому вопросу. Нет, антифранцузской кампании нет», — сказал Туадера.

Он заявил, что пресса в ЦАР «очень сильна», а власти «не могут контролировать то, что говорится в социальных сетях».

«Сегодня мы работаем с нашими российскими союзниками, и в рамках этого сотрудничества у них стоят конкретные цели и задачи, о которых мы совместно с ними договорились. И я не вижу, что здесь разворачиваются кампании. Мы в этом не заинтересованы, с какой целью мы бы стали этим заниматься? — продолжил Туадера. — Мы все так же продолжаем сотрудничество с Францией, мы продолжаем работать, только сейчас мы хотим диверсифицировать наше сотрудничество с другими странами».

Туадера также прокомментировал уход французских войск из ЦАР.

«На самом деле мы их не прогоняли, но Франция добровольно и суверенно решила вывести своих военных из Центральноафриканской Республики. Это суверенное решение Франции, к тому же оно было принято без консультации с нами, в одностороннем порядке», — заявил он.

До 1958 года ЦАР была французской колонией, затем автономией в составе Французского Сообщества. С 1960 года является независимым государством.

В 2021 году Франция объявила, что приостанавливает военное сотрудничество с ЦАР. Париж обвинил власти Центральноафриканской республики в том, что они не остановили «массовую кампанию по дезинформации», направленную на подрыв французского влияния в регионе. В течение 2022 года из ЦАР были выведены французские войска.