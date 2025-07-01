Глава Русской общины Азербайджана и по совместительству депутат парламента республики Михаил Забелин написал открытое письмо, в котором раскритиковал действия российских силовиков при задержании натурализованных азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции двое человек погибли. Между тем в Азербайджане накануне задержали двух сотрудников агентства Sputnik, связи с ними нет. Что происходит с российско-азербайджанскими отношениями — в материале RTVI.

«Решительно осуждаем»

После задержания российскими силовиками подозреваемых в убийствах и покушениях на убийства в Екатеринбурге власти Азербайджана пошли на обострение отношений с Россией. В республике отменили проведение культурных мероприятий, отменен визит парламентской делегации в Москву, а в Баку задержали журналистов агентства Sputnik — с ними уже долгое время не могут связаться представители МИД, дипломатов к задержанным не пускают.

На фоне произошедшего глава Русской общины Азербайджана (он же член парламента страны) Михаил Забелин написал открытое письмо, в котором раскритиковал действия российских силовиков и призвал Москву провести объективное расследование случившегося в Екатеринбурге. Текст документа опубликовал телеграм-канал «Боевой резерв».

Забелин от имени общины выразил соболезнования семьям погибших и «серьезную обеспокоенность» по поводу случившегося. Депутат акцентировал внимание на том, что двое человек в Екатеринбурге погибли «в результате действий сотрудников правоохранительных органов».

«Мы решительно осуждаем любые противоправные и несоразмерные действия со стороны должностных лиц, особенно если они приводят к гибели людей. Борьба с преступностью — важная задача, но она должна вестись строго в рамках закона, с соблюдением прав и достоинств каждого», — подчеркнул Забелин и добавил, что в правовом государстве недопустимо применение силы, «приводящее к человеческим жертвам».

«Ни извинений, ни внятных объяснений»

Глава Русской общины Азербайджана назвал действия «отдельных представителей» российской власти безответственными и добавил, что из-за этого страдают отношения между странами, связанными «союзническими и дружескими узами».

«Мы категорически против стигматизации этнических групп под предлогом борьбы с преступностью. Подмена понятий и использование термина «этнопреступность» — опасный прецедент, подрывающий основы равенства и межнационального доверия», — высказался Михаил Забелин.

По его словам, в Азербайджане с уважением относятся к русскому языку и русской культуре, работают школы, театры и культурные центры. В республике, добавил глава общины, «немыслимо столь жестокое обращение с людьми», а русскоязычные граждане чувствуют себя полноценной частью общества.

События последних месяцев, как отметил Михаил Забелин, формируют «все более тревожную тенденцию». Сначала, по его словам, общину потрясла трагедия с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау, летевшего из Баку в Грозный. Тогда погибли в том числе граждане Азербайджана.

«До сих пор от официальных структур России не последовало ни извинений, ни внятных объяснений. Такое молчание воспринимается как пренебрежение к человеческой жизни и достоинству граждан дружественного государства», — написал Забелин.

Он призвал «к объективному и прозрачному расследованию» произошедшего в Екатеринбурге. В общине уверены, добавил Забелин, что гласность, справедливость и уважение к человеческой жизни «должны стать основой для преодоления кризиса и укрепления связей между нашими народами».

«Многочисленные следы пыток»

В Азербайджане проведут еще одну экспертизу тел погибших в Екатеринбурге мужчин, сообщило агентство АПА. Тела уже доставили в международный аэропорт Гейдар Алиев, а 1 июля отправят в Агджабеди.

«В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел. Она будет проведена или сегодня, или завтра, это пока точно неизвестно», — заявил заместитель главного редактора газеты 525-ci qəzet, брат погибших Гусейна и Зияддина Сафаровых Сейфеддин Гусейнли.

По его словам, на телах мужчин якобы присутствуют «многочисленные следы пыток». Они доказывают, что «информация, выдуманная и распространенная российской стороной и причине смерти моих братьев, является полнейшим абсурдом», отметил Гусейнли.

«Во время судебно-медицинской экспертизы, на которую меня пригласили для опознания тел моих братьев, доставленных в Баку и зверски убитых представителями силовых структур России в городе Екатеринбурге, я стал свидетелем ужасающей картины, это еще больше повергло меня в шок», — процитировало Гусейнли агентство АПА.

В интервью агентству «АзерТадж» Гусейнли назвал случившееся в Екатеринбурге «террористическим актом, направленным против азербайджанского народа».

«Заказчики, зачинщики, виновники и исполнители этого преступления должны быть выявлены российским правительством и привлечены к ответственности перед законом», — отметил замглавреда 525-ci qəzet.

История вопроса

В конце июня в Екатеринбурге задержали около 50 уроженцев Азербайджана, в числе которых оказались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Следственные мероприятия проходили в рамках расследования уголовных дел, связанных с убийствами и покушениями на убийства в 2001, 2010 и 2011 годах. Позже силовики подтвердили, что умерли двое человек из числа задержанных.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства РФ Петра Волоковых и выразил ему решительный протест. На территории республики отменили культурные мероприятия, связанные с Россией, в Москву не вылетела делегация для работы в рамках межпарламентских соглашений, а позже в Баку задержали двух работников агентства «Sputnik Азербайджан». Как сообщили местные СМИ, задержанные якобы являлись сотрудниками ФСБ под прикрытием. В связи с задержанием журналистов МИД России направил властям республики запросы, которые те оставили без ответа.