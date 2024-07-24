Угроза полномасштабной операции в Ливане все ближе, ее план утвержден, но израильские власти до последнего надеются избежать войны «на северном фронте». Об этом журналистам заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Если время футбольного матча — 90 минут, то я бы сказала, что мы находимся примерно на 85-й минуте. К сожалению, мы очень близки к этому [войне с Ливаном]. Но надо дать шанс дипломатии», — признала Симона Гальперин.

По словам посла, в Израиле надеются на посредничество международных игроков, имеющих влияние на Иран, который стоит за ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

«Я бы задалась вопросом: может быть, есть роль, которую могла бы сыграть Российская Федерация», — добавила дипломат.

По данным посольства, с 8 октября (одновременно с началом войны с ХАМАС в Газе) по Израилю с территории Ливана было выпущено около 6900 ракет и минометных залпов. «Хезболла» использует против израильтян противотанковые ракетные комплексы («причем не по танкам»), фиксируются пересечения беспилотников и стрельба. За эти месяцы 60 тысяч израильтян из северного приграничья покинули свои дома.

«Гибнут и жители по ту сторону границы», — признала Симона Гальперин.

«Но если вы хотите узнать о красных линиях (условий для начала операции. — Прим. RTVI), то я не могу утверждать, что они есть. А если они если и есть, то озвучивать их было бы ошибкой», — сказал RTVI источник в израильских военно-дипломатических кругах.