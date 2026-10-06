Депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* исключили из фракции «Европейская солидарность» после его предложений о переговорах с Россией и обсуждении нейтрального статуса Украины. В заявлении, опубликованном вечером 5 октября, решение объяснили идеологическими разногласиями по вопросам завершения войны и будущей системы безопасности страны.

В партии отметили, что позиция Гончаренко разошлась с ее принципами. При этом подчеркнули: прекращение сотрудничества не перечеркивает годы совместной работы.

«Теперь мы не можем продолжать совместный политический путь из-за идеологических разногласий», — говорится в заявлении.

Фракция допускает компромиссы ради завершения войны, но считает, что независимость Украины, ее европейское будущее, национальная идентичность и право самостоятельно определять систему безопасности не должны становиться предметом уступок. Одновременно «Европейская солидарность» призвала власти начать общественную дискуссию о реалистичном пути к прекращению огня и гарантиях безопасности.

Поводом для разногласий стала серия публикаций Гончаренко от 2 октября. Депутат заявил, что Украина «проигрывает войну», теряет людей и экономику, а предлагаемые ей условия становятся хуже. Это его оценка ситуации.

Гончаренко предложил двигаться к миру через отдельные соглашения: сначала договариваться о прекращении ударов по портам, предприятиям, школам, больницам и другой инфраструктуре, а затем переходить к более сложным вопросам. Он также допустил ослабление санкций против России в обмен на прекращение дальнобойных ударов и разблокирование Черного моря.

Одним из возможных предметов переговоров депутат назвал нейтральный статус Украины. По его мнению, стремление вступить в НАТО не должно оправдывать продолжение войны любой ценой.

«Умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, — это, как по мне, абсурд», — написал Гончаренко.

Среди других предложений — обсуждение статуса русского языка и церковных вопросов. Будущее Донбасса он предложил оставить на заключительный этап переговоров, после достижения договоренностей по менее сложным направлениям.

Решение касается именно парламентской фракции: членом партии «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко, Гончаренко не был. На выборах 2019 года он избирался как беспартийный самовыдвиженец в Одесской области. В Верховной раде он входит в бюджетный комитет и украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

*Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).