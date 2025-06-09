Главный тренер ЦСКА Марко Николич перешел в греческий АЕК. Причины своего ухода он не назвал, но отметил, что дело «не в деньгах и не в трансферах».

В опубликованном на сайте клуба обращении к болельщикам Николич рассказал, что вечером 6 июня он позвонил главе совета директоров ЦСКА, замглавы администрации президента России Максиму Орешкину, а также президенту ЦСКА Евгению Гинеру и гендиректору клуба Роману Бабаеву, чтобы сообщить о своем уходе.

«Возможно, это самое сложное решение в моей карьере, но я его сделал и готов принять новый вызов. Последние два дня мы находились в диалоге с руководством, но я попросил не уговаривать меня и уважать мое решение. Я звонил капитану команды и другим ребятам. Это прощание заставляет мой голос дрожать», — добавил Николич.

Бывший тренер ЦСКА объяснил свой уход из команды личными причинами. Он подчеркнул, что у него хорошие отношения с руководством клуба и игроками.

«Вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их — эти процессы есть в каждой работе, и в профессии тренера в том числе», — заявил он.

В пресс-службе ЦСКА отметили, что Николич возглавил команду в июне 2024-го года и за прошедший сезон завоевал бронзовые медали чемпионата и Кубок России. Помимо него, тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

«Мы благодарим Марко и его штаб за этот год и желаем успехов в дальнейшей карьере», — добавили в ЦСКА.

Бабаев, комментируя уход Николича, сообщил, что тот «объединил всех ребят, проделав отличную работу», а руководство клуба верило, что «наш проект долгосрочный, и медали не являются его конечной точкой».

«Не хочется лукавить и говорить, что мы были готовы к такому сценарию. Не хочется и додумывать за Марко и присоединяться к СМИ в поисках версий, тем более что Марко также сделал заявление. Разумеется, у нас не было никаких ультиматумов и конфликтов, и мы просим СМИ более чистоплотно подходить к публикуемой информации», — уточнил гендиректор ЦСКА.

Бабаев признал, что руководству клуба было непросто принять решение Николича: «Мы разочарованы. Это действительно сложный эмоциональный момент, но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать».

Он добавил, что клубу сейчас предстоит решить непростую задачу — «оперативно решить вопрос с новым главным тренером и эффективным образом подготовиться к сезону — несмотря на правки, которые придется внести в связи со сменой тренера».

«Это обстоятельные вопросы, работу над которыми клуб сейчас активно ведет. Будем надеяться, что уже в ближайшее время наступит определенность. Наша задача — сделать все возможное, чтобы следующий сезон также стал успешен», — заключил Бабаев.

По информации СМИ, Николич займет пост главного тренера греческой команды АЕК. Стороны уже согласовали двухлетний контракт с зарплатой в 2 млн евро. По одной из версий, причиной разлада стало стремление Николича быть рядом с семьей, живущей в Белграде. По другой — разногласия с руководством клуба по поводу развития команды, включая трансферную политику. Источник «Коммерсанта» в клубе не опроверг эти сообщения.