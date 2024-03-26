Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в специальном интервью RTVI заявил, что Тирасполь выступает за мирные методы урегулирования конфликтов.

На вопрос RTVI, поддерживает ли Приднестровье российскую военную операцию на Украине, Игнатьев ответил: «Почему вы так считаете?».

«На самом деле Приднестровье всегда за мирные, исключительно мирные методы урегулирования любых конфликтов. Об этом говорит руководство Приднестровья, мы говорим на всех уровнях. Это наша абсолютно четкая, прозрачная позиция: мы исключительно за мирные методы урегулирования. В этой части немирные методы, конечно, это не то, что мы могли бы поддержать», — сказал глава приднестровского МИД.

По словам Игнатьева, приднестровцев пугают любые негативные процессы, происходящие возле границ республики. «Но еще больше нас беспокоят террористические акты, которые были произведены против Приднестровья, начиная с 2022 года», — отметил он.

В марте 2023 года власти ПМР заявили, что предотвратили теракт против делегации ОБСЕ. Задержанные дали показания о том, что сотрудничали с украинскими спецслужбами, напомнил Игнатьев.

«Более того, мы пригласили к анализу этой ситуации, к расследованию всех заинтересованных представителей. Миссия ОБСЕ действует на территории Молдовы и в Приднестровье тоже. Это посредник, они как раз должны заниматься вопросами региональной безопасности. Мы также обратились к представителям Соединенных Штатов и других государств, но никто не изъявил желания вообще проанализировать ситуацию, связанную с этим ужасным потенциальным терактом», — заявил глава дипведомства непризнанной республики.

Игнатьев добавил, что Приднестровье никому не угрожает — «ни Молдове, ни Украине, ни США, ни России».

«Мы не можем быть источником конфликта. Но инциденты, провокации и теракты на нашей территории, диверсии, как недавняя диверсия с сожжением вертолета, — это всё то, что происходит <…> Мы приложим все усилия, чтобы никак мы не были втянуты ни в какие конфликтные ситуации», — заявил собеседник RTVI.

Он также рассказал, что «буквально 25 или 26 февраля [2022 года] Украина закрыла все пункты пропуска на территорию Приднестровья». При этом более 200 тыс. граждан Украины «транзитом проехали» через территорию ПМР, получили там первую помощь, для них были организованы центры размещения. «Многие из них, большинство, уехало, но порядка 40 тыс. граждан Украины сегодня живут здесь, у нас», — добавил Игнатьев.