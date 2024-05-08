В преддверии 9 мая в Самаре на сайте Avito появились объявления о продаже пригласительных билетов на праздничный парад. На это обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Кроме того, в его приемную стали поступать жалобы от родственников погибших на Украине военнослужащих, которым власти отказали в выдаче билетов под надуманными предлогами. RTVI узнал у депутатов всех фракций, как они относятся к такой практике и какие меры регулирования могут быть предложены.

Что случилось

Депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале указал властям Самарской области на существование нелегального бизнеса, связанного с продажей приглашений на парад в честь Дня Победы. Парламентарий опубликовал скриншот с сайта Avito, где было размещено несколько объявлений о продаже пригласительных билетов, стоимость которых варьировалась от 1 до 1,7 тыс. рублей за штуку. Сейчас по ссылке, указанной в публикации Хинштейна, невозможно найти эти объявления. При этом, депутат отметил, что такая ситуация наблюдается в Самарской области уже не первый год.

На информацию о продаже пригласительных билетов на парад отреагировал глава региона Дмитрий Азаров. Он заявил, что виновные будут наказаны. Вместе с тем губернатор сообщил, что по его данным, в продаже в интернете оказалось всего пять билетов. Они были номерными, поэтому власти в ходе собственного расследования смогли установить организации, которые распределяли эти билеты.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)

Не думаю, что можно штрафами этот вопрос решить. Здесь надо понимать, откуда растут ноги, кто эти билеты реализует. Во-первых, число пригласительных на парад ограничено.

Самое главное, чтобы не обидели ветеранов, тружеников тыла, демобилизованных участников СВО.

А что касается билетов, нам, депутатам Госдумы, выдают именные билеты на парад Победы на Красной площади, и это все организовано администрацией президента, и правильно, есть списки. То же самое в регионах. Тут просто надо понять, откуда билеты на парад в Самарской области появились на «Авито» — в открытом доступе. Если билеты не именные, то просто надо делать билеты именные, тогда проблем не будет.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ)

Поправки нужны в мозгах сначала власти, а потом людей. Очищение общества — это не законы юридические, это законы нравственные. Президент издал не один указ о защите наших ценностей, но мы никогда не сможем только с помощью указов заставить наше общество жить по законам нравственности. Пока не уйдет «лживый рай», который устроили для себя коррумпированные чиновники во власти, до тех пор мы не вправе спрашивать с таких людей и какие-то юридические запреты вводить.

Если сравнить торговлю пригласительными билетами на парад Победы в Самаре и торговлю должностью, которую устроил первый замминистра обороны, это покажется мелкой шалостью. Поэтому начинать очищать наше общество необходимо как раз с тех, кто у нас во власти.

Те, кто у нас во власти, просто обязаны олицетворять собой высокую нравственность. До тех пор, пока у нас будут Тимуры Ивановы, у нас будут в Самаре Петровы, Ивановы, Сидоровы, которые будут приторговывать и билетами, и совестью своей. Но в сравнении с той большой торговлей, которую устроил первый замминистра обороны, это кажется просто цветочками.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева («Единая Россия»)

Это абсурдно! Как можно торговать билетами на парад Победы?

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП)

Считаю, что такие спекуляции на социально значимом недопустимыми. Вопрос решается просто.

Надо сделать именные приглашения, как в Москве. Вход на трибуну строго по паспорту.

Приоритет в распределении билетов следует отдавать ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, семьям участников СВО.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат Владимир Плякин («Новые люди»)

Насколько уместно использовать слово «бизнес» в этом случае? Эта ситуация, на мой взгляд, ни в какие ворота вообще не лезет. Самое страшное, знаете, в чем заключается проблематика всего этого момента?

Власть региональная, она же четко понимает, сколько билетов было на парад, сколько там сидячих мест. Они кому-то их выдают, выделяют. Допустим, там всего тысяча билетов, 10% они направили в продажу. Получим прибыль в 100 тыс. рублей. Стоит ради таких денег этим заниматься? Торговать памятью, победой?

Если вы не в состоянии проконтролировать процесс дальнейшего хождения билетов, сделайте именные билеты и проверяйте документы на входе. Должно быть желание сделать что-то. А если желание заработать 100 тыс. рублей — ну тогда простите меня. Конечно, грустно, мягко говоря, грустно.