Участники аукциона по продаже билетов на балет «Щелкунчик» не смогут приобрести более четырех билетов в одни руки, сообщает Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в своем телеграм-канале.

В этом году билеты на балет «Щелкунчик» будут доступны для приобретения только на сайте Большого театра, в кассах они продаваться не будут. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе.

Участникам аукциона будут представлены три лота: в первом выставлены единичные места, один человек может купить до четырех билетов. Рядом ли будут эти места, покупатель сможет решить самостоятельно.

Во втором лоте представлены парные места, можно купить не более двух комплектов по два билета. В лоте под номером три будут разыгрывать сразу четыре билета — можно приобрести только один такой комплект.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на площадке для продажи билетов и подать заявку. В ГАБТ уточнили, что участники аукциона смогут зарегистрироваться сразу в нескольких лотах, но подать заявку можно только на один.

Аукцион пройдет на платформе «Сбербанк-аст», в нем смогут поучаствовать как физические, так и юридические лица. Стартовая стоимость комплекта из двух билетов в партер будет составлять 100 тыс. рублей. Минимальный шаг торгов составит 5 тыс. рублей, максимальный шаг — 50 тыс. рублей. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра.

В 2024 году билеты на балет «Щелкунчик» можно купить только онлайн. Продажа начнется 2 декабря в 10:00 мск. При образовании цен будет применяться система динамического ценообразования, возврат билетов по инициативе посетителя из-за изменения стоимости будет невозможен.

Все реализованные билеты будут именными, а для их приобретения покупатели должны подтвердить свою личность с помощью паспорта. Также будут доступны льготные программы «Пушкинская карта», «Молодежный (14-22)», «Места низкой ценовой категории» и «60 плюс».

Система продажи билетов на «Щелкунчик» в Большом театре изменилась после скандала в конце 2023 года. Тогда ажиотажный спрос на балет дополнительно подогревался небольшим количеством билетов, попавших в официальную продажу. При этом часть билетов можно было купить на маркетплейсах и других сервисах, на которых их цена достигала 320 тыс. рублей, что в 16 раз превышало стоимость в кассах театра.

У самого Большого театра возникли километровые очереди к кассам, куда также продавались билеты для тех, кто хотел занять места в начале. Из-за давки в толпе несколько человек пострадали, а на место прибыл ОМОН, чтобы помочь службе безопасности учреждения.