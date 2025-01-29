В отношении блогера и инфобизнесмена Арсена Маркаряна было инициировано уголовное преследование. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе мониторинга интернета был обнаружен видеоролик с интервью Маркаряна, в котором блогер «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» против россиян с применением беспилотников.

В ведомстве отметили, что эти призывы Маркарян также процитировал в прямом эфире другого канала на этом же видеохостинге.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании А. Маркаряна по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Результаты рассмотрения контролируются», — говорится в сообщении ведомства.

В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале несколько обращений, авторы которых писали о «недопустимых» высказываниях и действиях Маркаряна. В частности, блогера обвиняли в призывах к употреблению наркотических веществ и изнасилованиям, а также в сексуальных отношениях с несовершеннолетними и отрицании прав женщин.

«Многие пишут про этого блогера. Он несет какую-то дичь. Даже не хочу публиковать. Обратимся в прокуратуру», — прокомментировала эти сообщения Мизулина.

Говоря о своих заявлениях, связанных с сексуальными действиями по отношению к несовершеннолетним, сам Макарян назвал их «сарказмом», писала «Москва онлайн».

Арсен Маркарян родился в Самаре в 1995 году. В 2014 году он создал проект Testosterone Release, посвященный биохакингу и увеличению уровня тестостерона у мужчин. Позднее он также стал заниматься вопросами в сфере личностного развития. Заявления блогера о превосходстве мужчин над женщинами неоднократном становились причиной скандалов в соцсетях.

По словам журналистов, основным источником дохода Маркаряна является подписка пользователей на его закрытый телеграм-канал, который блогер завел в 2022 году. Как пишет ТАСС, на телеграм-канал Маркаряна подписано более 173 тысяч человек, количество подписчиков на его YouTube-канале — 204 тысячи человек.