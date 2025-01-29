На дне Карского моря обнаружены следы цезия, оставшиеся после испытания советского ядерного оружия на Новой Земле и после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об исследовании, опубликованном в журнале Continental Shelf Research, RTVI рассказали в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского.

Сборы донных отложений были проведены в ходе экспедиций российского научного судна «Мстислав Келдыш». Анализ осадков показал, что испытания ядерного оружия в 1961 — 1963 годы привели к формированию аномального слоя, максимальная мощность которого составляет 10 см. Аномалия обнаружена в глубоководном Новоземельском желобе, протянувшемся вдоль восточного побережья Новой Земли.

Более позднее событие приходится на 1980-е годы и связано с аварией на Чернобыльской АЭС. Повышенные поступления радиоактивного цезия в Карское море после 1986 г., так называемый “чернобыльский след”, обнаружены только в эстуариях Оби и Енисея (в Обской губе и Енисейском заливе). Это связано с интенсивным осаждением речных осадков в эстуарных зонах, являющихся естественным барьером, препятствующим проникновению радиоактивных веществ в открытое море.

«Последний пик 137Cs в донных осадках соответствует чернобыльской катастрофе 1986 года (“чернобыльский след”), которая оказала исключительное влияние на окружающую среду и интенсивность глобального выпадения радионуклидов. Таким образом, в арктическом регионе России можно наблюдать два основных пика в вертикальном распределении 137Cs, соответствующие выпадениям техногенных радионуклидов в 1961‒63 и 1986 годах» — прокомментировал ведущий научный сотрудник лаборатории радиохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН Валерий Русаков.

По словам ученых, обнаруженные донные отложения цезия не несут опасности для экологии и хозяйственной деятельности. «Слой осадков с повышенной радиацией, который мы обнаружили, уже перекрыт более молодыми осадками. Уровень радиационного загрязнения поверхностных осадков ниже, чем в Москве в разы, — пояснил Русаков. — Никакого ущерба для экологии это не несет. На мой взгляд, результаты наших исследований показали, что несмотря на количество и объемы взрывов, экосистема Арктики достаточно быстро восстанавливается».

Первый сверхмощный ядерный взрыв мощностью более 10 мегатонн провели США в Микронезии на одном из Маршалловых островов — атолле Эниветок в 1952 году. Следующий сверхмощный взрыв атомной бомбы был осуществлен на атолле Бикини в 1954 году. В ответ на испытания ядерного оружия Соединенными Штатами Америки Советский Союз создал на Новой Земле ядерный «Полигон 600». С этого момента начались активные испытания ядерного оружия. Первое подводное испытание атомной торпеды на «Полигоне 600» произошло уже в 1955 году, а с 1961 по 1963 год было проведено шесть взрывов общей мощностью около 137 мегатонн.