На дочернюю структуру Первого канала — «Первый канал. Всемирная сеть» — составили протокол по статье о «демонстрации» ЛГБТ*-отношений с неправильной возрастной маркировкой (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП), следует из данных на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Соответствующие материалы поступили в Таганский суд Москвы. Что стало поводом для протокола — пока неизвестно. ТАСС указывает, что дату заседания по делу еще не назначили.

«Первый канал. Всемирная сеть» — дочернее предприятие Первого канала, которое занимается распространением его телевизионного сигнала за пределами России. В 2021 году компания была оштрафована по статье о нецензурной брани (ч. 3 ст. 13.21 КоАП) за клип «Вся такая в белом» исполнителя Ramil.

По статье о «пропаганде ЛГБТ*» среди несовершеннолетних для юридических лиц предусмотрен штраф от 1 млн до 4 млн рублей. Также суд может приостановить деятельность «нарушителя» на срок до 90 суток. При этом, как отмечает ТАСС, суды еще ни разу не назначали временный запрет на деятельность. Как правило, они штрафовали телеканалы за отсутствие маркировки «18+» на фильмах, в которых присутствуют ЛГБТ*-сцены.

Первым онлайн-кинотеатром, который был оштрафован за демонстрацию ЛГБТ*-контента несовершеннолетним, стал «Триколор Кино и ТВ». В июне 2023 года суд Петербурга назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей за демонстрацию фильма «Английский цирюльник», в котором «изображены два целующихся в сексуальном контексте героя одного пола (женского)».

Также протоколы по статье о «пропаганде ЛГБТ*» были составлены в отношении онлайн-кинотеатров Start, «Мегафон», «Кинопоиск», кинокомпании «Русский репортаж», Premier и букмекерской компании «Фонбет ТВ», владеющей музыкальным телеканалом «ТНТ Music».

Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны в ноябре 2023 года. Иск с таким требованием подавал Минюст, указав, что в деятельности ЛГБТ*-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России