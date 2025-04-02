Для безбедной жизни россиянину надо накопить по 6,5 млн рублей на год, заявил RTVI экономист Георгий Остапкович. Глава компании «Организация личных финансов» Алена Никитина предупредила, что лишь в крайних случаях для пассивного дохода можно использовать криптовалюту, а замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин вообще считает, что в России нельзя заранее рассчитать сумму для жизни рантье.

Ранее финансовый консультант Алексей Родин сообщил, что для безбедной жизни нужно около 65 млн рублей. Чтобы создать пассивный доход, эквивалентный современным 100 тыс. рублей в месяц, эту сумму необходимо заработать за 10 лет, уверен он. Экономист отметил, что деньги можно разместить в облигации и каждый год забирать из портфеля 4% его стоимости, что позволит жить на проценты, не оглядываясь на инфляцию.

По мнению Делягина, подобные расчеты обычно оказываются ошибочными, так как люди неверно оценивают темпы роста цен и собственные потребности.

«Грубо говоря, человек предполагает, что он будет жить 20 лет, цены будут расти примерно как сейчас, и все у него будет нормально. Вместо этого оказывается, человек живет 40 лет, а не 20, при этом тяжело болеет, и из-за лекарств и больниц через пять лет ему нужно в два раза больше денег, чем он предполагал, и цены растут удивительно быстрее, чем он думал. Жизнь вообще — это бег на гораздо более долгую дистанцию, чем большинству кажется», — рассуждает депутат.

Кроме того, само ощущение наличия денег «очень сильно расхолаживает», и в таком расслабленном состоянии велик риск их «спустить», считает Делягин.

«Когда вы расслабляетесь, у вас хуже работает мозг и вы принимаете менее осмысленные решения. Вы можете себе рассчитать жизнь на дошираке, с каким-нибудь чесноком, чтобы для витаминов. А потом подумаете: “Блин, а зачем мне мучиться? У меня же так много денег. Съезжу-ка я на Мальдивы, отдохну. А куплю-ка я себе вот это вот приятное украшение. Ой, а все кончилось”. А кончилось потому, что у вас внезапно изменилась структура потребления, потому что у вас мозг отключился, потому что вы расслабились», — пояснил депутат.

В целом же, по словам Делягина, жизнь рантье требует «надежности, которая недостижима не только в России, но и во всем мире». В пример он привел российский фондовый рынок, который, по его словам, уже 12 дней подряд демонстрирует падение.

«Такого не было никогда, даже 11 дней не было. А 10 дней подряд он падал один раз за всю нашу историю — в мае 1998-го, когда мы агонизировали перед дефолтом. Для того, кто хотел пожить в качестве рантье, в том числе на дивиденды за акции, в том числе за счет как бы обещанного ему роста котировок и так далее, будет немножко поздно, когда он увидит все эти трудности», — подытожил депутат.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил RTVI, что годовые накопления у среднестатистического россиянина для безбедного существования должны составлять 6,5 млн рублей.

«Это только накопления, это резерв — то есть сюда не входит ваше текущее потребление. Чтобы получить 6,5 млн одних только накоплений, вам нужно иметь где-то порядка 500 тыс. ежемесячного дохода. Но вы же еще и потребляете. То есть вам нужно минимум 100 тыс. еще на потребление. То есть доход у вас должен быть порядка 700 тыс. — тогда вы через 10 лет накопите 6,5 млн, особо не затрагивая свое потребление», — сказал эксперт.

Консервативный и агрессивный пути

Гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина в беседе с RTVI уточнила, что для тех, кто хочет жить, не работая, важно учитывать два фактора: во-первых, у гражданина в этой ситуации должен быть капитал и некий актив, с которого «будет идти этот пассивный доход», во-вторых, «важно отделить этап накопления и этап получения пассивного дохода», так как они могут отличаться.

«Если мы рассматриваем текущие процентные ставки, которые, конечно же, за 10 лет могут измениться, то сумма может быть близка к 25 млн. То есть, условно говоря, если мы эти деньги положим на депозит, то сумма может быть меньше — порядка 15 млн, может быть даже ближе к 10−12 млн рублей», — добавила она.

Тем не менее, продолжила Никитина, стоит учитывать, что процентные ставки меняются, и поэтому лучше опираться «на более надежные инструменты» — недвижимость и облигации, которые дают пассивный доход в размере 5—7% годовых.

«Но здесь лучше меньше, чем больше, поэтому, если 5% годовых, то сумма должна быть порядка 20−25 млн рублей. Условно говоря, у вас есть одна или две квартиры, вы сдаете их в аренду и таким образом получаете этот пассивный доход. Как накопить на эти квартиры? Откладывая деньги — здесь, собственно говоря, ничего нового нет, мы зарабатываем и откладываем больше, чем тратим», — сказала собеседница RTVI.

Те, кого заботит вопрос своего безбедного будущего, могут для начала копить деньги на депозитном счете, а потом вкладываться в недвижимость, пояснила Никитина. В этом вопросе лучше всего «идти этапами», добавила она.

«Например, можно купить что-то недорогое для начала, — необязательно в том городе, в котором человек живет, либо в крупном каком-то городе. Можно либо новостройку где-то, либо что-то совсем небольшое купить, необязательно все 10 лет копить, чтобы потом купить что-то за 25 млн. Сначала можно купить недорогой объект недвижимости, например, за 3 млн. Потом, через 2-3 года, продать его, купить что-то, допустим, за 7 млн, потом — за 12 млн. Идти “лесенкой”», — призвала эксперт.

Что касается пассивного дохода, то его тоже можно получать «лесенкой», и для этого необязательно копить все условные 10 лет, сказала Никитина.

«Можно сначала какие-то деньги положить на депозит, и они уже будут приносить какой-то процентный доход. Их тоже можно рассчитывать и либо тратить, либо реинвестировать. Реинвестировать, конечно, лучше, потому что легче будет отложить недостающую сумму денег. Все же стартуют с разных сумм денег, кто-то стартует с нуля, и им надо за 10 лет накопить, а кто-то, возможно, стартует с 10−15 млн рублей или с 1−2 квартирами. Тогда ему необходимо просто подкопить, докопить, чтобы вытянуть пассивный доход через 10 лет — соответственно, суммы могут быть другие», — уточнила она.

В этой ситуации не стоит сейчас «использовать агрессивные инструменты, такие как биткоин, криптовалюта либо акции», посоветовала Никитина. Эксперт предложила все же придерживаться более надежных инструментов, то есть комбинации «депозит плюс недвижимость».