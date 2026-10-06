Комитет Госдумы по экологии сосредоточится на работе над проектом федерального бюджета, развитии природоохранного законодательства и парламентском контроле. Об этом RTVI заявила его глава Елена Панова (фракция «Новые люди»).

«Начнем с рассмотрения проекта бюджета на 2027—2029 годы. Заседание комитета по данному вопросу запланировано на пятницу, 9 октября. Это одно из ключевых мероприятий, где обсуждаются не только планы и возможности, но и риски реализации государственных программ через конкретные шаги: от тушения лесных пожаров до улучшения состояния атмосферного воздуха и чистоты контейнерных площадок», — рассказала депутат.

Что касается законотворчества, то на рассмотрении комитета находится 51 законопроект.

«Из актуального — обращение со строительными отходами, недопущение незаконной добычи драгоценных металлов, страхование жизни и здоровья сотрудников лесной охраны, деятельность центров реабилитации диких животных, определение одного ответственного за чистоту контейнерных площадок и другие», — перечислила Панова.

Комитет также намерен заниматься парламентским контролем. «Будем смотреть, как работают законы и где необходимы дополнительные усилия», — заверила собеседница RTVI.

Среди направлений парламентского контроля Панова отметила чистый воздух.

«В этом году посмотрим результаты по 12 промышленным городам. Что получилось, где компании справились, в чем регионам нужна помощь», — рассказала она.

Еще одно направление для парламентского контроля — развитие туризма в нацпарках.

«Большие средства на это выделены. Нужен контроль не только того, как тратятся средства, но и того, как сохраняются наши заповедные территории», — подчеркнула депутат.

В фокусе комитета остается сохранение водных объектов, рассказала Панова.

«Прежде всего, запуск очистных сооружений и снижение загрязненных сточных вод на Волге и Байкале. Отдельное внимание — мероприятия по восстановлению экосистемы реки Тура после летнего паводка», — уточнила собеседница RTVI.

Традиционно особое внимание комитет уделит обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Обсудим, какая инфраструктура создана, как работают региональные операторы, довольны ли жители текущим положением дел», — рассказала она.