Правительство Казахстана приняло решение о начале кампании по “регулированию численности сайгаков”. Как заявил министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, план предполагает «изъятие из популяции» около 20% от нынешней численности животных — это примерно 800 тысяч голов.

Массовый отстрел сайгаков, внесенных в России в Красную книгу, рассчитан до 30 ноября и вызван резким скачком популяции животных, которая достигла 3,9 млн. голов — это втрое превышает пиковые исторические нормы. При этом Казахстан может неплохо заработать; мясо сайгаков относится к экологически чистым продуктам, и мировая емкость этого рынка составляет около $10 млрд. Кроме того, в несколько миллиардов оценивается рынок шкур и рогов.

По словам министра экологии и природных ресурсов Казахстана, “регулирование численности” принято на основании “научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике регулирования отдельных видов”.

Как подчеркнул Ерлан Нысанбаев, перед проведением массового отстрела, ведомство провело обширную подготовительную работу, получив также “научное обоснование” меры. План опирается на биообоснование, подготовленное сотрудниками Института зоологии, а также на анализ международного опыта Австралии, Финляндии, Канады, США и ЮАР в сфере устойчивого управления популяциями диких животных. Основываясь на этих данных, Ерлан Нысамбаев подчеркнул, что “сегодня нам четко понятны цифры, параметры, а также половозрастной состав изымаемых особей”. По данным чиновника, 40% “изымаемых” сайгаков — это самцы, 40% — самки и 20% — сеголетки (молодые особи сайгака, родившиеся в текущем году).

По данным казахстанской статистики, в 2025 году численность сайгаков в стране достигла 3,9 млн особей. Это почти в три раза выше исторического максимума, зафиксированного в 1974 году (1,2 млн особей). Только в граничащей с Россией Западно-Казахстанской области численность животных уже превышает 2,3 млн голов.

Хотя в отличие от России в Казахстане сайгаки не были официально внесены в Красную книгу, в стране долгое время действовал мораторий на их отстрел, что привело к резкому скачку популяции. Если в 2003 года она составляло всего 21 тысячу особей, то к 2025 году достигла почти 4 млн голов.

Из трех видов сайгаков, живущих на территории Казахстана, за годы моратория особо увеличилось поголовье уральской популяции — ее поголовье выросло до 2.3 млн особей, а также бетпакдалинской — 1,6 млн особей, ареалом обитания которых и являются приграничные с Россией регионы.

«Мы оказались перед экологическим парадоксом: успех охраны вида обернулся угрозой для самого же вида и его будущего, если не будет найдено сбалансированное решение», — считает заведующий лабораторией териологии Института зоологии Комитета науки Министерства науки и высшего образования Казахстана Алексей Грачев.

В результате резкого роста поголовья сайгакам не хватает кормовой базы в традиционных местах обитания, и они уничтожают сельхозугодия, а также стадами в сотни тысяч голов мигрируют на территорию России, где также наносят урон сельскому хозяйству. Ерлан Ныснабаев подтвердил данные российской статистики о том, что через границу мигрировало около 1 млн особей сайгаков. «У нас очень тесные контакты с коллегами из Российской Федерации, и передвижение через границу фиксируется как с нашей, так и с российской стороны нашими коллегами и соответственными службами. Сегодня мы подтверждаем численность около миллиона особей», — заявил Нысанбаев. При этом он отметил, что миграция — это естественный процесс.

«Уральская популяция, исторически называлась Волго-Уральской, и как правило, она в летнее время уходила на север. Чем более жарко становилось на территории Казахстана, тем они выше поднимались на север, на территорию Российской Федерации», — отметил министр.

Тем временем, в Западно-Казахстанской области Казахстана, где обитает самая большая популяция сайгаков, ситуация становится кризисной.

«Численность особей достигла такого уровня, что это уже угроза для сельского-хозяйства», — заявил на встрече с министром экологии и природных ресурсов директор ТОО «ECO Club» Бекжан Сабанов. Его коллега, руководитель крестьянского хозяйства «Жебе» Кайрат Зулкашев отметил: «Мы теряем урожай каждый сезон и несем колоссальные убытки. Это не просто вопрос животных — это вопрос продовольственной безопасности, выживания мелких фермеров и угроза стабильности. Если меры не будут приняты, мы потеряем целые хозяйства». По оценкам администрации региона в отдельных районах убытки фермеров исчисляются миллионами и миллиардами тенге, что может привести к разорению мелких хозяйств.

«Если мы не примем своевременных мер, продолжится деградация экосистем, усилится социальное напряжение в сельских регионах, возникнут вспышки эпизоотий, способные уничтожить большое поголовье как сайгаков, так и сельскохозяйственных животных, а также создать существенную угрозу здоровью населения людей», — констатирует Алексей Грачев.

На настоящий момент правительство Казахстана создало специальные региональные штабы, которые будут заниматься реализацией плана по «управлению популяцией».

«Акиматы (администрации) пострадавших регионов совместно с министерствами сельского хозяйства и экологии обеспечат эпизоотический мониторинг, готовность пунктов приема и переработки, дополнительные меры с соблюдением всех ветеринарно-санитарных и иных требований в строгом соответствии с экологическим законодательством», — сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Нуркен Шарбиев сообщал, что для этих целей будет привлечено 568 человек и 261 единица техники. Сам же отстрел будет производиться силами государственного предприятия РГКП «ПО «Охотзоопром».

В Западно-Казахстанской области, где предполагается «изъять» около 460 тысяч особей сайгаков, уже сообщили, что сформированы 4 бригады общей численностью в 40 человек, которые будут производить отстрел животных.

«Собственно сам отстрел организовать несложно», — рассказал RTVI на условиях анонимности один из бывших высокопоставленных сотрудников министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

По его словам, одна из основных, если не главная задача, обеспечить комплексность, то есть наладить систему переработки убитых животных.

«Ключевая проблема — это наладить работу так, чтобы степь не наполнилась кладбищами сайгаков, а убитые туши животных тут же максимально оперативно шли в переработку. Для этого должна быть выстроена очень серьезная система. Иначе непонятно отчего будет больший урон экологии — от потрав или от могильников в степи», — считает он. Источник RTVI привел в качестве примере историю 2023 года, когда также было принято решение об изъятии из популяции около 350 тысяч особей и тогда «не все прошло гладко». Правда, он надеется, что в этом году и министерство учтет прежние ошибки, и «бизнес будет более готов с таким сырьем и в таком режиме».

Как сообщил министр Ерлан Нысанбаев, на данный момент около 6 казахстанских мясокомбинатов выразили интерес к переработке мяса сайгаков, в частности в западно-Казахстанской области об этом объявили крупнейшие мясопереработчики региона — ТОО «Кублей», ИП «Жеңіс», ТОО «Батыс-Нық» и ИП «Хаиров»

Напомним, что Саратовская область заявила об убытках в 170 млн рублей от нашествия сайгаков в этом году, а российский Минприроды рекомендовал исключить волго-уральскую популяцию из Красной книги. По мнению министерства, животные наносят ощутимый вред сельхозугодиям, а также повреждают “защитные сооружения” на российско-казахской границе. Также в ведомстве уверены, что сайгаки являются переносчиками ящура, сибирской язвы, чумы мелких жвачных и других опасных заболеваний.

Илья Никитин