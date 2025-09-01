Краснодарский краевой суд постановил оставить под стражей как минимум до 26 сентября представителя азербайджанской диаспоры Кубани и известного в регионе предпринимателя Шахлара Новрузова. Как сообщает «Коммерсантъ», он обвиняется в попытке мошенничества с недвижимостью на сумму 919 млн рублей.

Адвокат Новрузова Алексей Абрамов в ходе заседания просил суд избрать для бизнесмена меру пресечения мягче заключения под стражу. В обоснование ходатайства защита указала на возраст подзащитного — 60 лет, наличие у него постоянной регистрации в Краснодаре и отсутствие судимостей. Кроме того, в числе смягчающих обстоятельств были упомянуты оказание помощи участникам СВО и наличие у бизнесмена медали «За гражданское мужество».

Следователь УФСБ по Краснодарскому краю, ведущий дело, выступил против смягчения меры пресечения. В ведомстве полагают, что Новрузов может скрыться от правосудия или продолжить преступную деятельность. В ходатайстве, которое рассматривал суд, указывается, что у обвиняемого есть обширные связи среди сотрудников силовых и судебных ведомств, которыми он может воспользоваться, чтобы повлиять на ход следствия.

Правоохранительные органы не раскрывают суть обвинений против Шахлара Новрузова. Его адвокат Алексей Абрамов также воздержался от комментариев по делу, пояснив, что должен согласовать эту информацию со своим подзащитным.

Однако, как следует из судебных документов, которые изучил «Коммерсант», речь идет о попытке захвата 100% долей некоего общества, чья недвижимость оценена в 919,4 млн рублей. По версии следствия, Новрузов и его сообщники предоставили в Прикубанский районный суд Краснодара поддельное свидетельство о браке, выданное якобы в Азербайджане, чтобы незаконно завладеть активами.

Новрузов является владельцем ООО «Предприятие “Туапсинский морской коммерческий порт”», в чьи активы входят причал и терминал для перевалки импортных плодоовощных грузов в порту Туапсе. Кроме того, ему принадлежит популярный краснодарский ресторан «Старый Баку». Ранее бизнесмен также руководил ООО «Комплекс по переработке сельхозпродукции “Дары Кубани”», управляющим крупным краснодарским оптовым рынком овощей и фруктов.