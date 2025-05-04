Полиция организовала проверку после сообщения о нападении на народную артистку России Надежду Кадышеву после концерта в Иваново. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«30 апреля в ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново поступило сообщение о том, что неизвестная женщина после завершения концерта напала на солистку. Сотрудниками Росгвардии нарушительница доставлена в отдел полиции», — написала она, не указывая имени пострадавшей.

Нападение на Кадышеву случилось в музыкальном театре Иваново 30 апреля, пишет телеграм-канал Mash. Когда артистка завершила выступление и опустился занавес, одна из девушек, присутствовавших в зале, запрыгнула на сцену, подбежала к исполнительнице, схватила ее за шею и «прокричала что-то невнятное».

Девушку задержали охранники театра и передали ее полицейским. Прибывший на место врач сообщил после осмотра Кадышевой, что народная артистка не пострадала.

«Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьей. К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», — заявили представители певицы.

На видео с концерта видно, что во время выступления около девушки находился молодой человек в кепке, который что-то говорил ей на ухо.

После задержания девушка пыталась выдать себя за поклонницу Кадышевой, однако после просьбы перечислить пять песен артистки смогла назвать только две. Девушка также утверждала, что купила билеты на концерт «на днях», в то время как все они были распроданы за два месяца до события. Позже она призналась, что действовала по просьбе некого «корреспондента».

«Это я придумала не сама, это мне позвонили, просто сказали, <…> даже не было времени у меня и подумать. Сказали просто поехать на концерт к Надежде Кадышевой. Сказали, что надо будет ей сказать, что наша страна вас любит, ценит, уважает, а у вас такое творится в семье, а вы молчите», — заявила нападавшая.

По словам задержанной, руководившие ее действиями люди якобы хотели таким образом получить «эксклюзив». По ее словам, ответ Кадышевой необходимо было записать видео.