У Канады есть разногласия с США по международно-правовому статусу Северо-Западного прохода, в то время как позиции Москвы и Оттавы в отношении их внутренних арктических вод совпадают. Это в специальном интервью RTVI признала посол Канады в России Сара Тейлор.

«Я могу сказать от имени Канады, что для нас наш суверенитет в отношении Северо-Западного прохода очевиден. Он несомненно доказан. Мы, безусловно, приветствуем ратификацию и применение другими странами Конвенции ООН по морскому праву, так что вы абсолютно правы — это то, что объединяет Канаду и Россию», — подтвердила Сара Тейлор.

И Россия, и Канада ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву. Каждая из стран рассматривает Северный морской путь и Северо-Западный проход, соответственно, как свои внутренние воды. США, которые не ратифицировали Конвенцию, наоборот, настаивают, что это международные проходы, на которые распространяется их доктрина свободы судоходства.

«Я думаю, что некоторые из тех, кто интересуется Арктикой, не до конца осознают, что, хотя на Северном полюсе много льда, под ним находится вода. Это не похоже на Антарктиду. Это не суша. И, следовательно, уже действует идеально подходящий международно-правовой режим, который это регулирует, а именно — Конвенция ООН по морскому праву. Так что, я думаю, это очень хорошо, что Россия ратифицировала Конвенцию, — тут мы находимся на одной волне», — повторила канадский дипломат.

Посол Канады также подтвердила, что между Оттавой и Вашингтоном на этот счет возникали публичные дипломатические споры.

«Что касается нашей ситуации с Соединенными Штатами: это правда, что мы с ними не согласны. У нас есть дипломатические разногласия по нескольким вопросам на Севере. Но я думаю, что это также интересный пример того, как мы можем эффективно улаживать дипломатические и пограничные споры, будучи дружественными странами. Как говорится, мы базово соглашаемся с тем, что каждый остается при своем мнении. И один из аспектов канадского суверенитета в отношении Северо-Западного прохода заключается в том, что судно канадской береговой охраны будет сопровождать любое проходящее через него судно», — отметила Тейлор.

По ее словам, арктические воды «чрезвычайно опасны, в них очень трудно вести навигацию, там много льда».

«Поэтому когда американские корабли проходят через Северо-Западный проход, их сопровождает корабль канадской береговой охраны. <…> Мы по сути оставляем в стороне дипломатические и пограничные споры и имеем дело с практическими вещами. А реальность такова, что вы не хотите, чтобы ваш корабль столкнулся с айсбергом в Северо-Западном проходе», — заключила собеседница RTVI.