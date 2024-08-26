На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Газпром нефти» произошел взрыв и пожар, пострадали два человека. Пресс-служба завода и губернатор Омской области Виталий Хоценко назвали ситуацию контролируемой. Подробности — в материале RTVI.

Автоматическая система безопасности зафиксировала возгорание технологического оборудования, сообщили в пресс-службе НПЗ. Завод работает штатно, добавили на предприятии.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, передает «Интерфакс». В тушении участвуют семь единиц техники и 27 специалистов.

Пострадали два человека, их жизням ничего не угрожает, сообщили на заводе. По данным источника телеграм-канала 112, двое сотрудников завода получили ожоги. Эвакуация не проводилась. Baza утверждает, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии: одному оторвало конечность, у второго закрытая черепно-мозговая травма и контузия.

На заводе горит установка АВТ-11, предназначенная для разделения нефти на фракции и последующей переработки, пишет канал. По его данным, сохраняется угроза новых взрывов. Ситуация находится под контролем, причины инцидента утоняются, сообщил губернатор Омской области.

Жители Омска слышали взрыв на установке АВТ-11, пишет канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, у них заложило уши. Сотрудница омской гостиницы «Подкова» подтвердила в разговоре с RTVI, что был слышен взрыв.

«Мы находимся на проспекте Культуры, и мы слышали очень хорошо — у нас двери приоткрылись», — сказала она.

На заводе взорвалась установка первичной перегонки нефти, сообщает издание БК55 со ссылкой на пресс-службу «Газпром нефти». Из-за остановки АВТ-11 сжигание нефтепродуктов «в экстренном порядке» происходит через факел, добавили в компании.

Местные жители расказали, что в домах неподалеку от НПЗ выбило стекла, в некоторых квартирах затряслись стены, а с неба начали сыпаться хлопья, похожие на стекловату, говорится в телеграм-канале «ОмГорСовет».