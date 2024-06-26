На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже представят три тысячи нарядов, созданных французскими модными домами из экологичных материалов. Подробности об Олимпийском фэшн-показе сообщает издание WWD со ссылкой на организаторов.

Директор по костюмам мероприятия Дафна Бюрки заявила, что на церемонии будут представлены образы от Louis Vuitton и Dior, а также наряды от 15 начинающих дизайнеров. Вещи для показа создавались из переработанных материалов.

«Мы хотим, чтобы церемонии ассоциировалась с осознанностью, поэтому мы старались делать выбор в ее пользу во всем: от подбора материалов до дизайнов, создатели которых вкладывают определенные смыслы в свои работы», — рассказала Бюрки.

Также французские модные дома приняли участие и в подготовке к Олимпиаде. Бренд Berluti готовит костюмы для национальной сборной на церемонию открытия. Дом Chaumet разработал олимпийские медали, а Louis Vuitton — футляры для них. Кроме того, Louis Vuitton и Dior подписали контракты с множеством спортсменов в качестве послов брендов.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля. Она пройдет под открытым небом в водах реки Сены: делегации из разных стран будут проплывать на лодках.

По словам Бюрки, на мероприятии будут работать 200 костюмеров и 288 парикмахеров и визажистов.