На празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне в России планируют потратить 1,5 млрд руб. Почти четверть из этой суммы приходится на Петербург. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, которые проанализировал RTVI совместно с проектом «Тендерскоп».

В первой тройке Петербург, Москва и Подмосковье

Больше всего на празднование Дня Победы в 2025 году готов потратить Санкт-Петербург: городские власти опубликовали 63 закупки на общую сумму более, чем в 350 млн руб. Самая дорогая закупка в Петербурге — на 36,8 млн руб. На эту сумму планируется украсить восемь районов города баннерами, флагами и знаменами Победы.

Оформление Дворцовой площади обойдется городскому бюджету в 20,2 млн руб. Между зданиями Главного штаба и Эрмитажа, у дома 4, на эти деньги должны будут возвести панно с экраном, звуковым и видеооборудованием. Еще в 9,8 млн обойдется установка трибун.

Москва оказалась на втором месте по расходам на празднества: в столице готовы потратить более 178 млн руб. на торжественные мероприятия ко Дню Победы. Для сравнения, на 75-ю годовщину Победы столица потратила более 1 млрд руб.

Завершает тройку регионов с самыми большими расходами на торжества в честь Дня Победы Московская область. Здесь за праздничные мероприятия готовы заплатить более 147 млн. руб.

Больше 100 млн руб. на День Победы также готовы потратить в Татарстане. Местные власти опубликовали 30 тендеров на организацию различных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, общей суммой в 103 млн. руб.

На Татарстан также приходится самый дорогой заказ — на 38,7 млн руб. В такую сумму обойдутся торжественные мероприятия в Казани на Площади Тысячелетия и в Парке Победы ВОВ, а также фестиваль «Фанфары Победы» и мемориальные мероприятия. В программе — парад, выступления детских, подростковых и взрослых танцевальных и хореографических коллективов, государственного камерного хора, эстрадных певцов и многое другое. Также в цену входит создание видеороликов с мероприятия, фотосъемка двумя фотографами, организация телетрансляции и сопровождение мероприятий.

Большая часть закупок в столицах и регионах относится к праздничному украшению населенных пунктов, организации выступлений различных ансамблей и коллективов, украшению мемориальных кладбищ, приведению в порядок стел и памятников героям Великой Отечественной войны.

Более 25 млн руб. региональные власти выделяют на проведение фейерверков. Самый дорогой салют пройдет в День Победы в Воронеже и обойдется бюджету в 5 млн руб.

В изученных RTVI госзакупках практически отсутствуют запросы на выступления знаменитых артистов. В Выборге, Ленинградская область, местные власти заплатят 1 млн руб. Дмитрию Дюжеву за выступление на День Победы. А власти Петрозаводска заплатят 207 тыс руб. за выступление Эдуарда Хиля-младшего, внука советского эстрадного певца. По 200 тыс. руб. Кировский городской дворец культуры заплатит народной артистке Анне Якуниной и заслуженному артисту Даниилу Спиваковскому за участие в показах моноспектаклей “А зори здесь тихие” и “А нам нужна одна Победа”.

Как минимум 12 российских регионов не опубликовали ни одной закупки, связанной с Днем Победы. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, а также Амурская, Ивановская, Костромская, Белгородская, Магаданская и Рязанская области.

Подарки ветеранам: чорооны, ионизаторы и пледы

На поздравления ветеранов Великой Отечественной, подарки для них и ремонт их квартир в 2025 году заложили 83,5 млн руб. по всей стране. Самая дорогая “поздравительная” закупка для ветеранов нашлась в Якутии. Там 12 млн руб. Были готовы потратить на изготовление нагрудных знаков для участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Правда, победил в тендере поставщик, который согласился выполнить эту работу за чуть меньше 3 млн руб.

На втором месте по стоимости — якутская же закупка подарков для ветеранов. Центр закупок республики Саха (Якутия) опубликовал тендер на 7,2 млн руб. на поставку чороонов — сосудов для питья кумыса — с национальным орнаментом, которые должны подарить местным ветеранам Великой Отечественной.

Третьей по дороговизне закупкой для ветеранов стала закупка Одинцовского городского округа Московской области — местная администрация была готова потратить 7 млн на поставку подарочных продуктовых наборов для ветеранов. Цену снизили до 6,6 млн за 4,4 тыс. продуктовых набора. В составе подарочных продуктовых наборов — сгущенка, черный чай, растворимый кофе, зефир в шоколаде, персики и ананасы в сиропе, шпроты, тушенка из говядины, консервы из горбуши и тунца, соленая селедка и форель, гречка, подсолнечное масло, оливки и маслины без косточек, печень трески консервированная и шоколадные конфеты.

В Иваново ветеранам подарят шерстяные пледы на 2,3 млн руб., в Астраханской области — 26 телевизоров за 805 тыс. руб., а в ХМАО — 100 приборов для очистки и ионизации воздуха за 488 тыс. руб. Многие регионы, как и Московская область, готовят для ветеранов продуктовые наборы.

В Москве, Мурманске и нескольких населенных пунктах Амурской области местные власти также опубликовали закупки на ремонт квартир ветеранов.