Дача основателя процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в краже денег у россиян, выставлена на продажу за 221,3 млн рублей, обратил внимание RTVI.

Дом площадью свыше 1 тыс. кв.м и земельный участок площадью 5,8 тыс. кв.м расположены в комплексе «Жуковка» в подмосковном селе Петрово-Дальнее и выставляются на продажу как имущество должника. Организатором торгов выступает арбитражный управляющий Антон Нестеренко. Торги продлятся до 20 января 2025 года.

Речь идет о бывшей госдаче. Сам Врублевский называл свой особняк, в который он переехал в конце 2021 года, «хайтеком». По его словам, «дачу» строил «один из лучших архитекторов Питера». «Да и участок — историческое место, прямо на нем же раньше жил Черномырдин, до него создатель ядерной кнопки Плешаков», — говорил в частных разговорах с журналистами сам Павел Врублевский.

Осенью 2023 года в отношении Врублевского была введена процедура реструктуризации долгов. Весной 2024 года он был признан банкротом и началась процедура реализации его имущества. Общая кредиторская задолженность Врублевского составляет 77,3 млн рублей. Весной 2024 года, как писал CNews, кредиторы приняли решение о продаже квартиры Врублевского, расположенной в Москве на Комсомольском проспекте, площадью 128 кв. м. Ее стоимость оценили в 125 млн рублей.

Павел Врублевский был задержан весной 2022 года. Его обвиняют в создании преступной группы, которая занималась мошенничеством и хищением денег у россиян через ООО «Вангуд». На эту компанию, считают следственные органы, были зарегистрированы несколько лендинговых сайтов, включая king-donate.com. Они размещали в сети фишинговые ссылки, проходя по которым пользователям интернета предлагалось вознаграждение за участие в опросах, валютных торгах или, например, людям предлагали получить налоговый вычет. После того, как пользователи переходили по ссылкам, у них со счета списывались деньги.

Изначально в материалах следствия говорилось, что потерпевшими по делу проходят 100 тысяч россиян, а ущерб составил 500 млн рублей. К окончанию следствия количество потерпевших и сумма ущерба были скорректированы. На момент судебного процесса, который идет в Хамовническом суде Москвы, в качестве потерпевших фигурируют 37 человек, а нанесенный им ущерб оценивается в сумму чуть больше 530 тысяч рублей. Помимо этого Врублевского и других фигурантов дела обвиняют в легализации украденных денег и неправомерном обороте средств платежей. Один из фигурантов дела программист Chronopay Дмитрий Сомов заключил сделку со следствием, его дело вывели в отдельное производство. В ноябре Сомов был приговорен к трем годам колонии.

Павла Врублевского в США считают киберпреступником № 1 в мире. В России в 2013 году его приговорили к 2,5 годам колонии по делу о DDoS-атаке на сайт, проводивший платежи за продажу билетов «Аэрофлота».