В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника режиссеру Алексею Балабанову путем голосования жюри. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Жюри, в состав которого вошли профессиональные скульпторы, коллеги, близкие и друзья режиссера, остановило свой выбор на проекте скульптора Мейрама Баймуханова, который изобразил постановщика сидящим в пустом вагоне трамвая.

Автор памятника отметил, что решил использовать образ трамвая, который считается «визитной карточкой» картин Балабанова, так как персонажи его фильмов «всегда находятся в движении». Он напомнил, что это вид транспорта можно заметить во многих работах режиссера, включая ставший культовым фильм «Брат» 1997 года. Авторы обратили внимание, что сквозной характер скульптурной композиции придает легкость и воздушность «тяжеловесной» конструкции, а сам трамвай словно бы «обрамляет реальность» как кадр кинопленки.

По задумке скульптора, прохожие смогут заходить внутрь трамвая, сидеть вместе с одинокой и простой фигурой режиссера, контрастирующей с объемом вагона, в котором он находится, и сделать фотографии. Создатели композиции добавили, что скромная поза, в которой запечатлен Балабанов, словно бы говорит о том, что он «ищет вдохновения».

В мэрии отметили, что свое мнение о памятнике также высказали родственники режиссера, продюсер его фильмов Сергей Сельянов, а также екатеринбургские музыканты, работавшие с Балабановым — Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева и Евгений Горенбург.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что имя екатеринбургского режиссера навсегда останется в истории отечественного кинематографа, и обратил внимание на «истинно уральский дух» его фильмов. Орлов напомнил, что карьера Балабанова как постановщика стартовала в восьмидесятые годы на Свердловской киностудии, когда в городе процветала андеграундная культура и возникало «особое направление» в российской рок-музыке.

Конкурс на лучший эскиз для скульптурной композиции в честь режиссера начался осенью 2024 года, в нем принимали участие более 40 человек. Памятник планируется установить в мае 2026 года рядом с Дворцом молодежи, недалеко от дома, где проживал Балабанов, и школы, где он учился.