В Сахалинской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД арестовали руководителя строительной компании по подозрению в крупном мошенничестве на сумму более 200 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, с ноября 2023 года подозреваемая заключала с клиентами договоры подряда на строительство жилых домов в одном из дачных некоммерческих товариществ Южно-Сахалинска, однако после предоплаты, фигурантка не выполняла свои обязательства.

В результате, как уточняет Волк, 33 семьи остались без жилья и в тяжелом финансовом положении. Представитель ведомства отметила, что для оплаты они использовали деньги господдержки, включая маткапитал, «дальневосточную» ипотеку и потребительские кредиты. Общий ущерб пострадавших составил более 200 млн рублей.

«В ходе следствия установлено имущество подозреваемой — два жилых дома, автомобиль, квадроцикл, золотые изделия и другая техника. Принимаются меры, связанные с наложением ареста, с целью возмещения ущерба, причиненного потерпевшим. Также изъяты смартфоны и банковские карты», — сказано в сообщении.

Изначально было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ), ущерб по ним превысил 24 млн рублей. Позже следователи установили еще 25 эпизодов. На текущий момент в одно производство удалось соединить 33 уголовных дела. Расследование продолжается.

Ранее в Дагестане арестовали участников преступной группы за обналичивание средств материнского капитала на сумму, превышающую 68 млн рублей.

По версии следствия, с 2023 по 2024 годы злоумышленники реализовали схему обналичивания средств материнского капитала, действуя в сговоре с представителями кредитно-потребительского кооператива. Злоумышленники составляли фиктивные договоры займов и подделывали выписки из реестров жилищно-строительных кооперативов.

Эти документы использовались в качестве подтверждения несуществующих сделок по приобретению жилья, которое фактически никогда не покупалось владельцами сертификатов. Возбуждено уголовное дело.