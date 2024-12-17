На сооснователя и бывшего гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова (Балу) составили административный протокол о дискредитации российской армии. Об этом пишет «Закс.ру».

Материалы административного дела в отношении Балунова были направлены в Красногвардейский суд Санкт-Петербурга 16 декабря. Внимание правоохранительных органов привлекли пять публикаций в телеграм-канале музыканта, в которых шла речь о действиях российских военных на Украине, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Посты, легшие в основу административного дела, были опубликованы в телеграм-канале Балунова с июля по октябрь 2024 года, сообщает телеграм-канал «Ротонда». В одном из них, как утверждается, музыкант рассуждал о помиловании участника военной операции, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

«Про политику Балунов пишет регулярно, но немногословно. В таких публикациях он критикует Владимира Путина и высказывает свое отношение к СВО», — отмечает «Ротонда».

Дата заседания суда, на котором будет рассматриваться протокол в отношении Балунова, в настоящий момент не назначена. По административной статье о дискредитации армии ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Из публикаций в канале Балунова следует, что музыкант находится за пределами России. Еще в 2006 году он покинул группу «Король и Шут» и переехал в США, получив американское гражданство.

В мае 2024 года представители екатеринбургского общественного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» попросили Генпрокуратуру проверить высказывания Балунова на экстремизм, писал телеграм-канал Mash.

В июле Балунов написал в своем телеграм-канале, что певица Алла Пугачева якобы «призвала всех друзей в течение месяца уехать из России и не возвращаться не менее полугода».

Александр Балунов, также известный как Балу, познакомился с будущим вокалистом группы «Король и Шут» Михаилом Горшеневым в школе. В конце 1980-х они основали группу «Контора». После того, как к коллективу присоединился автор текстов и вокалист Андрей Князев, музыканты сменили название на «Король и Шут». В 2017 году студия «Союз» выпустила первый сольный альбом Балунова «Песни о любви и дружбе».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов