На территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода упали три беспилотных летательных аппарата, сообщил источник RTVI на предприятии. Местные жители сообщали, что взрывы со стороны НПЗ прозвучали в 6:48, после этого повалил черный дым.

Информацию о возгорании на территории нефтезавода позже подтвердил источник ТАСС. По его словам, данных о пострадавших нет, на месте ЧП работают экстренные службы.

Baza пишет, что площадь пожара на НПЗ — 100 кв метров. По словам источников телеграм-канал, горит установка блока теплообменника.

«112» отмечает, что в результате ЧП пострадали два человека. Официальных данных о происшествии пока нет.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в октябре 1960 года, его проектная мощность составляет 18,8 млн тонн нефти в год. Управляющая компания — АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (также АО «РНПК»). С 2003 года — в составе ТНК-BP, с 2013 года под контролем «Роснефти».

Массовая атака беспилотников продолжается в российских регионах уже второй день. Так, утром 13 марта об атаках писали губернаторы Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также заявил, что получает информацию о «возможных прилетах БПЛА» в районе Липецка и Липецкого района.