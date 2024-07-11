В Таганский суд Москвы 11 июля поступил материал о привлечении публициста Юлии Латыниной* к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч.4, ст, 19.34 КоАП). Соответствующую карточку дела обнаружил RTVI на сайте суда.

Латынину просят привлечь к ответственности за распространение материалов в интернете без «иноагентской» плашки. Дата и время рассмотрения дела пока не назначены.

В феврале 2024 года суд уже штрафовал Латынину по той же статье на 50 тысяч рублей.

Сама Юлия Латынина сейчас живет за рубежом и ведет свой YouTube-канал. В 2022 году она была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

*признана Минюстом иноагентом