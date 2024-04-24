Кинорежиссер Егор Кончаловский в программе «Легенда» на RTVI рассказал, как проходили съемки документального фильма о конфликте в Донбассе, чем живет Донецк и как состоялась встреча с главой ДНР.

«Мы набираем материал с передовой. Я не могу полностью все сказать, потому что сейчас идут процессы, там сейчас на Донбассе идут процессы с этими подразделениями донбасскими. Их надо, ну как сказать, официализировать, структурировать, чтобы это стало частью каких-то подразделений военных <…> Поэтому там меняется информация и прочие вещи», — утверждает Кончаловский.

Фильм будет рассказывать об истории конфликта с 2014 года, «основное интервью» с командиром одного из подразделений уже снято, рассказал режиссер. «Но нам нужен еще другой материал», — отметил Кончаловский.

«Фильм обязательно будет, просто этот фильм — он ни к чему не привязан. Это вот как сейчас снимать фильм про Афганистан, например: ты уже не привязан», — сказал режиссер.

Он также рассказал о встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. «Мы должны были к нему в 9 утра приехать, а в 7 или в 8 [часов утра] туда, где мы должны были встречаться, прилетела ракета и разбомбила это место. Мы так офигели, конечно, ну думаю: сейчас все отменят. Нет, сказали, ничего страшного, в другом месте встретимся», — вспоминает Кончаловский.

По его словам, Пушилин на встрече был «задумчивый», «но поговорил, попил чаю, подарил книгу».

Режиссер также заявил, что в Донецке «все работает».

«Чистый город абсолютно, цветы, кафе, сидят люди. Как Москва, просто много людей в камуфляже. Недвижимость дорого стоит, культурно всё, чисто, красиво. Очень такой цивилизованный город. При этом прилетают ракеты все время. Раз, прилетела — всё сразу заасфальтировали. Еще, прости господи, тела не убрали, они лежат еще в грузовике, а уже яму заделывают», — сказал Кончаловский.