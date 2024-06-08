Центробанк может существенно повысить ключевую ставку в случае сохранения устойчивого инфляционного давления, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Текст ее заявления опубликован на сайте регулятора.

«Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле», — сказала она.

В ходе брифинга по итогу заседания совета директоров Центробанка Набиуллина пояснила, что речь идет о повышении на 1 процентный пункт.

Она отметила, что среди предложенных в ходе заседания вариантов было озвучено повышение ставки с 16% до 18%.

Председатель Банка России добавила, что количество голосов в пользу повышения ставки превысило аналогичный показатель в апреле.

«Они действительно не виноваты»

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в программе RTVI «Вы держитесь» с Марианной Минскер отметил, что в случае повышения ставки, этот процесс затронет не всех россиян.

«Есть те, кому процентная ставка фиолетово абсолютно, которые не кредитуются, и даже наоборот, есть лишние денежные остатки. Такие тоже есть и сейчас. Как сладко сейчас это самое сберегать, да? Вы кладете под 16%, инфляция семь, а у вас 9% чистого выигрыша. <…> То есть сейчас нужно бежать, действительно, все свободные остатки <…> закидывать на банковские счета, на инструменты с фиксированным доходом, но ровно для того, чтобы вот на это выглядывать», — сказал он.

В проигрыше в такой ситуации могут оказаться граждане, которые уже брали кредиты ранее, а также организации, у которых «не стыкуется» производственный график и финансовые потоки.

«Эти люди и организации выходят к банкам, а банки говорят: «Вот, пожалуйста — вот, цена сегодня денег — такая. Мы не виноваты”. Они действительно не виноваты. Эту цену определяют не они. Это имеет, помимо всего прочего, серьезные распределительные последствия», — пояснил эксперт.

По словам Буклемишева, такая ситуация станет еще одним фактором продолжающегося расслоения общества.

«Сильный антиинфляционный фактор»

Первый министр экономики России (1992—1993 годы), доктор экономических наук и лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил RTVI, что также не видит оснований для кардинального снижения цен.

«То, что деньги становятся дороже — это сильный антиинфляционный фактор. Но, как у любой медали, у нее есть оборотная сторона. Кредиты становятся дороже для производителей. А сам же Центробанк устами Эльвиры Набиуллиной и других руководителей не раз говорил, что один из сильных факторов инфляции это дисбаланс спроса и предложения, денежного спроса и предложения потребительских товаров», — сказал он.

Нечаев добавил, что трудности в кредитовании производителя могут стать причиной снижения экономического роста.