Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости ввести в России уголовную ответственность для дропперов — подставных лиц, через которых обналичивают похищенные деньги. По ее словам, участники схем часто не осознают, что становятся сообщниками преступников. Однако юристы, с которыми пообщался RTVI, предупреждают: с проблемами могут столкнуться люди, которые не занимаются чем-то незаконным.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения отчета Банка России поднял вопрос о распространении дропперства и введении уголовной ответственности за это для россиян начиная с 14-летнего возраста. Он подчеркнул, что мошенники все чаще используют несовершеннолетних, а родители зачастую не контролируют, как дети распоряжаются банковскими картами.

«Родители должны знать, что ребенок открыл карту платежную, должны смотреть, как он деньги тратит. Иногда бывает так, что ему заплатят небольшую сумму, а через эту карту прогоняют миллионы», — объяснил он.

Набиуллина подтвердила: Банк России поддерживает идею уголовной ответственности за участие в таких схемах. Она добавила, что считает полезным ограничить количество банковских карт на одного человека. По ее словам, эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что они не открывают по сотне карт.

По итогам обсуждения Володин поручил главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву подготовить соответствующие поправки в закон. “Это все должно стать для нас приоритетом повестки Госдумы буквально в апреле-мае, с тем, чтобы мы в ближайшее время приняли изменения в законодательство и внесли ответственность для дропперов уголовную. Причем серьезную, потому что они в этой цепочке играют не последнюю роль”, — сказал он.

В чем риски?

Юристы, с которыми поговорил RTVI, в целом признают необходимость борьбы с дропперством, но указывают на потенциальные риски для добросовестных граждан.

“Дроперство — это реальное зло. Наши граждане осознанно идут на такой доход: предоставляют свои карты и дают мошенникам через них обналичить украденные у честных людей деньги. И за это конечно же надо привлекать и к уголовной и к гражданской ответственности на сумму украденного”, — сказал Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «ЭНСО».

Юрист добавил, что банки, руководствуясь законом 115-ФЗ, часто не отличают дропперов от обычных предпринимателей, выводящих деньги со счета компании на индивидуального предпринимателя. Такие действия нередко трактуются как попытка налоговой оптимизации, что приводит к блокировкам.

Схожую позицию занял Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры». Он объяснил, что блокировки часто происходят из-за требований банковского комплаенса: “Банки рассуждают следующим образом: мы лучше заблокируем карту, нежели впоследствии будем обвинены в несоблюдении антиотмывочного законодательства”.

Он предупредил, что перегибы возможны, а добросовестные граждане могут оказаться под подозрением. Основной способ защиты, по его словам, — проактивная позиция: объяснять происхождение средств, предоставлять документы и, при необходимости, обращаться в суд.

Адвокат Анна Миненкова, руководитель уголовной практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры», обратила внимание на пробелы в законодательстве. По ее словам, под ограничения закона 115-ФЗ могут попасть лица, не имеющие отношения к дропперским схемам, что связано с отсутствием единого подхода со стороны банков и нечеткостью формулировок.

“В законодательстве нет четкого определения, кто такие дропы, и нет установленных мер ответственности — как административной, так и уголовной. Хотя некоторые эксперты ссылаются на статью 187 УК РФ “Неправомерный оборот средств платежей” как основание привлечения дропов к уголовной ответственности. Но это не соответствует действительности”, — пояснила она.

По мнению Миненковой, говорить о возможных рисках пока преждевременно — нужно дождаться поправок и первых судебных решений. Она также добавила, что полностью обезопасить себя от блокировок практически невозможно. Тем не менее, есть базовые рекомендации:

“Если известно, что по вашим картам проходят многочисленные переводы от различных лиц — как на мелкие, так и на крупные суммы — рекомендуется тщательно документировать каждую операцию. При блокировке счетов следует оперативно связываться с банком. При необходимости — обращаться за квалифицированной помощью для защиты прав, потому что зачастую проблему легче решить на начальном этапе”.