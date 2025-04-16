Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии (ИК) № 2, его заместителя, двух осужденных и четырех посредников по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР).

По версии следствия, в 2024 году двое осужденных, отбывающих наказание в ИК-2, передали через посредников, в том числе адвоката, взятки должностным лицам колонии. Каждый из них заплатил по 300 тыс. рублей за получение поощрений и положительных характеристик, необходимых для условно-досрочного освобождения. Часть денег получила администрация учреждения, включая начальника колонии.

Кроме того, один из осужденных через посредников передал взятку в 170 тысяч рублей заместителю начальника колонии за перевод на облегченные условия содержания. На эти деньги посредница купила для сотрудника ФСИН бытовую технику.

Как уточнили в СК, возбуждены уголовные дела по статьям о получении и даче взяток, а также посредничестве во взяточничестве. Фигуранты, включая должностных лиц, задержаны. После возбуждения дел сотрудники колонии были уволены.

«В настоящее время следователями проводятся допросы свидетелей, осматриваются материалы оперативно-розыскной деятельности и служебная документация, выполняются иные следственные действия, направленные на установление юридически значимых обстоятельств и всех лиц, причастных к совершению преступлений», — добавили в ведомстве.

Там не назвали имен подозреваемых в коррупционных преступлениях сотрудников ФСИН, однако как пишет издание «Владимирские новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ, речь идет о бывшем начальнике колонии №2 Дмитрии Веселове и его заместителе по фамилии Коньков.

В ИК-2 УФСИН России по Владимирской области с марта 2021 по июнь 2022 года отбывал наказание оппозиционер Алексей Навальный. В январе 2025 года было объявлено о закрытии колонии, этот процесс должен занять около года. После закрытия колонии заключенных переведут в другие тюрьмы региона.

ИК-2 является колонией на 971 место, где содержатся люди, осужденные впервые. В состав колонии входят десять отрядов с обычными условиями содержания, один отряд с облегченными, два со строгими условиями, и один отряд для тех, кто передвигается без конвоя и сопровождения. Кроме того, имеются два карантинных отделения.