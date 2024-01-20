Компания Warner Bros. Discovery занимается разработкой онлайн-сериала по книгам о Гарри Поттере, пишет издание Deadline со ссылкой на источники. По данным издания, сейчас идет отбор сценаристов — они представляют свои версии адаптации семи книг Джоан Роулинг.

Источники издания указывают, что планируется несколько этапов просмотра сценариев. Один из них, по словам собеседников Deadline, уже состоялся на прошлой неделе в Лос-Анджелесе, а следующий пройдет в Великобритании.

Среди претендентов на должность сценариста для сериала по вселенной о Гарри Поттере: Марта Хиллер («Последнее Королевство»), Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами»), Том Моран («Час дьявола») и Майкл Лессли («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). При этом издание не исключает, что в итоге над картиной могут работать несколько сценаристов. Пока процесс находится на начальном этапе, подчеркивает Deadline.

Производством сериала займутся компания Brontë Film and TV, возглавляемая агентом Роулинг Нилом Блэром, и Warner Bros Television. Издание также указывает, что в принятии решений по сериалу будет участвовать Роулинг.

О том, что Warner Bros. Discovery намерена создать онлайн-сериал о Гарри Поттере, стало известно в марте 2023 года. Тогда Bloomberg писало, что представители компании работают над соглашением с Джоан Роулинг, которая будет принимать участие в создании сериала, чтобы убедиться, что он соответствует ее произведениям.

Агентство отмечало, что каждый сезон будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг.Кроме того, Bloomberg указывало, что с помощью сериала Warner Bros. Discovery хочет положить начало новой потоковой стратегии, ключом к которой будет «наличие нового контента, особенно фильмов и телешоу, основанных на историях и персонажах, которых зрители уже знают».