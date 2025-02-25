Националист Дмитрий Демушкин утратил право пользования товарным знаком «Русский марш». На это обратил внимание RTVI, изучая базу СПАРК. Судя по информации сервиса, срок действия зарегистрированного бренда закончился в ноябре 2024 года. Сам многолетний организатор этой акции в Москве подтвердил, что бренд ему больше не принадлежит.

По словам Демушкина, он регистрировал товарный знак «Русский марш» в то время, когда на акцию «были нападки» со стороны провластных организаций и движений, а «разные колобки пытались дробиться», имитировать и копировать этот формат, придумывая «альтернативный марш».

«Собственно, для этого и проводилась регистрация, чтобы марш защитить», — сказал Дмитрий Демушкин в беседе с RTVI.

По его словам, товарный знак регистрировался на ИП. Однако в 2016 году Демушкин был арестован по делу об экстремизме, а затем по приговору суда несколько лет провел в колонии. После освобождения, из-за проблем с отчетностью индивидуального предпринимателя, государство выставило националисту счет в 600 тысяч рублей с пенями, и подало на него в суд. В итоге суд обязал Демушкина оплатить долг. После того, как он выполнил это требование, решил закрыть ИП.

«Соответственно, фактически патент прекратил свое действие даже раньше», — сказал Демушкин.

Сейчас, по словам собеседника RTVI, смысла снова регистрировать бренд нет, ведь «Русский марш» уже несколько лет не проводится. Однако националист надеется, что в будущем к вопросу регистрации он снова вернется.

«Обязательно мы его заново потом зарегистрируем, когда это будет уже иметь смысл, когда будет снова “Русский марш”. И он обязательно еще пройдет и соберет миллион человек. И пройдет [шествие] по Красной площади», — добавил Демушкин.

Дмитрий Демушкин зарегистрировал бренд «Русский марш» в 2016 году. Он объяснял это тем, что не хочет, чтобы «кто-то наживался на этом проекте, торговал футболками и прочей атрибутикой». Регистрация товарного знака означала, что Демушкин как владелец может его использовать как в рамках спортивных и общественно-массовых мероприятий, так и в коммерческих целях.

«Русский марш» — политическая акция, которую с 2005 года российские националисты ежегодно проводили в День народного единства 4 ноября. Обычно акция проходила в виде шествия, иногда сопряженного с митингом.

В 2014 году в стане националистов произошел раскол по «украинскому вопросу», с тех пор акция стала собирать все меньше участников. В 2016 году организаторы заявляли, что в мероприятии в Москве собралось чуть больше 1000 человек, в 2017 году почти в два раза меньше.

В 2020 году националисты так и не смогли договориться о проведении мероприятия в едином формате, в итоге часть из них остановилась на шествии с возложением цветов в честь своих погибших соратников. В 2021 году Дмитрий Демушкин заявил, что акция утратила свой смысл.