Политик Борис Надеждин, решивший баллотироваться в президенты России, рассказал, чем отличается от Михаила Прохорова и Ксении Собчак, которые участвовали в выборах в 2012 и 2018 годах соответственно, а также от Алексея Навального. Своим мнением Надеждин поделился в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

«Я написал текст под названием «Манифест Надеждина» еще в октябре, и в этом тексте первые слова были такие: «Я иду на выборы как принципиальный противник политики президента Путина». Ничего подобного ни Михаил Прохоров, ни Ксения Анатольевна не говорили», — заявил Надеждин.

Надеждин утверждает, что «далеко вышел за рамки того, что называется «либеральный кандидат»». «У меня аудитория гораздо шире уже, намного шире, мы это видим просто <…> Когда меня спрашивают, кто я, я отвечаю: я русский патриот. Вот самый настоящий русский патриот в том смысле, что я хочу, чтобы Россия была мирной и свободной», — сказал он.

Бизнесмен Михаил Прохоров в 2012 году набрал 7,98% голосов и занял третье место на выборах. Журналистка Ксения Собчак в 2018-м получила 1,68 % голосов. Навальный также хотел участвовать в выборах 2018 года, но не был допущен. В данный момент он находится в колонии.

Надеждин заявил, что его отличает от Навального «два важных обстоятельства».

«Я человек того же поколения <…> что и Путин, что и [первый замглавы администрации президента Сергей] Кириенко, и другие кремлевские руководители, которые лично меня хорошо знают с 1990-х годов. С Путиным я познакомился в 1997 году, когда он еще далеко не был президентом. Мы с ним периодически общались, когда он был директором ФСБ, а я — помощником премьер-министра по фамилии Кириенко. Для этих людей, которые сегодня руководят страной, я понятный человек, они со мной чай пили, знаете. А Навальный — нет, другое поколение», — сказал Надеждин.

Кроме того, по словам Надеждина, он «никогда в жизни не критиковал Путина как личность». При этом Надеждин заявил, что если станет президентом, то освободит из колонии Навального.