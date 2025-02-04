Для получения высокой пенсии россияне должны каждый год трудового стажа получать по 10 баллов, но это маловероятно, заявила RTVI депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Она также призвала отказаться от балльной системы подсчета страховой пенсии. Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов сообщил RTVI, что в вопросе уровня пенсии «у каждого свои есть предпочтения — кому-то щи без мяса, а кому-то бриллианты маленькие».

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил «Газете.Ru», что в России для того, чтобы получать пенсию в 110 тыс. рублей, нужно накопить 639 пенсионных баллов. По его мнению, добиться этого «маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тыс. рублей». Чтобы получить 639 баллов, нужно получать по 230 тыс. в месяц на протяжении почти 64 лет, отмечается в материале

«Надо не баллы считать, а систему пересматривать»

Дмитриева в беседе с RTVI согласилась с мнением Никитина, что обычный среднестатистический россиянин не сможет «63 года накапливать по 10 баллов». Она напомнила, что лишь несколько лет назад люди получили возможность накопить до 10 баллов год, а раньше этот показатель составлял максимум 7—8 баллов.

Парламентарий назвала «концептуально правильным» то, что пенсионная система вне зависимости от зарплаты и объема уплаченных взносов рассчитывается так, что «все равно будет иметь уравнительный характер».

«А для того чтобы получать высокую пенсию, надо не баллы считать, а систему пересматривать и отказываться в принципе от этих баллов, а также отказываться от предельной величины по начислению страховых взносов. <…> Есть вопрос о том, что нужно снять барьер, чтобы люди, получающие высокие зарплаты, реально могли накапливать на большую пенсию», — сказала парламентарий.

Дмитриева добавила, что также нужно менять и пенсионный коэффициент замещения. Она напомнила, что, согласно конвенции Международной организации труда, этот показатель должен равняться 40%, в то время как в России он составляет 27%, а «по высоким заработкам там вообще меньше».

«То есть нужно систему менять, пенсионные баллы тут считать совершенно бесполезно, — уверена собеседница RTVI. — Потому что сама по себе система этих баллов рассчитана таким образом, что с высоким заработком вы никогда не можете накопить баллы, достаточные, чтобы замещать вашу высокую зарплату».

Дмитриева отметила, что сейчас самая большая пенсия — у космонавтов (около 900 тыс. рублей). При этом, продолжила она, у депутатов Госдумы ежемесячная пенсия составляет (в зависимости от стажа) 62—67 тыс. рублей.

«Какая пенсия вас бы устроила?»

Нилов заявил RTVI, что в том, что касается желаемого уровня пенсий, следует учитывать, что «у каждого свои предпочтения — кому-то щи без мяса, а кому-то и бриллианты маленькие».

По его мнению, если разным людям задать вопрос «Какая пенсия вас бы устроила?», то они будут давать ответы в зависимости «от потребностей»: одного человека может устроить 70 тыс., другого — 100 тыс., а кто-то скажет и про 30 тыс. рублей.

«По закону страховая пенсия формируется в зависимости от заработанных страховых баллов. Сегодня берем взносооблагаемую сумму [единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов, в 2025 году составляет 2,7 млн рублей — прим. RTVI], делим ее на 12. Это получается та зарплата, которая позволит тебе обеспечить 10 баллов в год. Чем больше баллов ты заработал, тем выше у тебя пенсия», — сказал Нилов.

Парламентарий напомнил, что также есть отдельные категории пенсионеров, которые «имеют особые заслуги перед страной» и их пособия «достаточно высокие».

Сенатор Ольга Епифанова заявила «Газете.Ru», что в 2025 году один пенсионный балл стоит 59,2 тыс. рублей. Стоимость, по ее словам, рассчитывается так: МРОТ умножают на 12 месяцев и на 22%.

«В 2025 году МРОТ равен 22 440 рублям. Максимальный размер взносов — минимальный размер, умноженный на 8. Следовательно, в 2025 году максимальный взнос составляет 473 932,8 рубля. Если внести эту сумму, то по итогам 2025 года на лицевой счет в Социальном фонде зачислят 7,808 пенсионного балла», — отметила сенатор.

Епифанова добавила, что в 2025 году покупка пенсионных баллов доступна только неработающим (или работающим неофициально), ИП, адвокатам, нотариусам, гражданам, работающим за рубежом, но получающим пенсию в РФ, а также самозанятым.

С 2025 года для назначения страховой пенсии нужно иметь 15 лет страхового стажа и 30 баллов. Один пенсионный балл увеличивает размер пенсии на 142,76 рубля, уточняет «Газета.Ru».