Германия не претендует на предметы из берлинского бункера Фридрихсхайм, выставку которых Пушкинский музей готовит к 9 мая. В таком объеме эти экспонаты еще ни разу не демонстрировались. Об этом в специальном интервью RTVI рассказала директор ГМИИ Елизавета Лихачева. По мнению искусствоведа, Советский Союз в принципе «совершил ошибку», не обнародовав все, что было вывезено во время Второй мировой войны.

«В бункере Фридрихсхайм хранились сокровища трех музеев, в том числе и Музея Боде. Большая часть сгорела, потому что бункер горел неделю. Что удалось спасти? Удалось спасти камни — мрамор. Золото если там и было, оно расплавилось, слишком высока была температура горения… Это бронза, это керамика. <…> Уникальность [предстоящей выставки] в том, что мы первый раз это показываем в таком объеме», — пояснила Елизавета Лихачева.

Искусствовед напомнила, что бункер был заминирован нацистами.

«Это история бессмысленного варварства. Я понимаю, что в ходе боевых действий могут страдать в том числе и памятники. Но бывают ситуации, когда памятники уничтожаются просто из желания уничтожить культуру либо память народа, как это было, например, с Павловском, который просто был взорван при помощи часовой бомбы, по-моему, через три дня после его освобождения советскими войсками. <…> Также была заминирована и Дрезденская галерея», — рассказала Лихачева.

Как пояснила директор ГМИИ имени Пушкина, «нет коллекции как таковой — есть вещи из бункера Фридрихсхайм, большая часть которых возвращена Германии в конце 1950-х годов». На оставшиеся предметы, которые реставрировались советскими специалистами, Берлин не претендует.

«Немцы никогда не претендовали, насколько мне известно, на возврат этих предметов. На [золото] Шлимана — да, было дело, на это — нет», — подтвердила Елизавета Лихачева.

Собеседница RTVI не считает корректным термин «трофейное искусство».

«Это не трофеи. <…> Все об этом все время забывают — что Советский Союз вернул более миллиона экспонатов Германии, и этот процесс продолжался до недавнего времени. То есть мы все время какие-то вещи Германии возвращали, нам не вернул никто ничего. Если сравнить количество предметов, возвращенных на территорию бывшего Советского Союза — [среди] утраченных в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, вывезенных из страны, — это десятки единиц. А мы вернули больше миллиона», — отметила Лихачева.

Директор музея пояснила, что «есть закрытая часть фонда, она связана с перемещенными вещами». В целом их «публичной описи нет», однако «после 1990-х годов часть списков была открыта, поэтому появилась возможность выставить коллекцию Шлимана».

«Это, на мой взгляд, большая проблема. Но это не проблема музея — это проблема, которая должна решаться на государственном уровне, музей не может сам ее решить. Например, Михаил Борисович Пиотровский считает, что эту закрытую часть фонда надо повесить в залы и вообще перестать стесняться, что она у нас в принципе есть. <…> Я исхожу из того, что изначально была совершена ошибка Советским Союзом. Не надо было ничего прятать — надо было всё опубликовать», — уверена Елизавета Лихачева.

По мнению собеседницы RTVI, «перемещение [предметов] после Второй мировой войны — это не только проблема России, это проблема очень многих стран».

«Вы можете вспомнить историю с коллекцией Гурлитта (немецкого коллекционера Корнелиуса Гурлитта, собравшего подпольную коллекцию за счет нацистских конфискаций. — Прим.RTVI), из которой, насколько мне известно, вернулись только четыре предмета потомкам изначальных владельцев. Есть еще швейцарские сейфы, в которых вообще не известно, что лежит, потому что семьи просто не имеют возможности предъявить свои права, поскольку документы сгорели», — рассказала Лихачева.

По ее словам, существует «большая проблема музейной реституции вообще».

«Что с этим делать, никто не понимает. Главная проблема в том, что доверие к международному институту правосудия подорвано, то есть никто не верит даже судам», — заключила Елизавета Лихачева.