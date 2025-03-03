С 2025 года в России начали действовать новые нормы и правила по нескольким видам налоговых вычетов по НДФЛ, включая наиболее популярную социальную категорию (образование, лечение и так далее). При этом порядок получения многих из них существенно упростился. Что именно изменилось и как теперь оформлять заявку на вычет — в материале RTVI.

Налоговый вычет — это возврат части подоходного налога. Он доступен только тем, кто живет в России не менее 183 дней в году и платит НДФЛ. В большинстве случаев запросить его можно по тратам в пределах последних трех лет (по отдельным — за пять). Если в этот период не было официальной работы или другого облагаемого налогом дохода, вычет вряд ли одобрят.

С 2025 года появилась возможность получать социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке — то есть без оформления декларации 3-НДФЛ и приложения пакета документов. В этом случае справку об оплате услуг в Налоговую службу передадут в электронном виде организации или ИП, оказавшие услугу. Однако для этого гражданин при получении платных услуг должен дать согласие на передачу данных в ФНС.

По сведениям, поступившим в электронном виде за 2024 год и успешно прошедшим контроль, налоговая не позднее 20 марта 2025 года сформирует предзаполненное заявление на получение социальных налоговых вычетов и разместит его в «Личном кабинете для физических лиц». Гражданину нужно будет только утвердить его в сервисе.

Если заявление в личном кабинете не появилось, налогоплательщик может получить вычет в общеустановленном порядке, представив в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы.

«Пожалуйста, возьмите деньги»

В привычном, «классическом» варианте человеку для получения налогового вычета нужно было собирать документы, чтобы доказать налоговым органам свое право на этот вычет. Теперь же этот процесс автоматизировали и сняли с россиян проблему сбора бумаг, объясняет в беседе с RTVI эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Он показал разницу на примере вычетов на лечение.

«Допустим, я купил “лечебный” самогон в деревне у бабушки. Надо же доказать, что это действительно “лекарство”, и что я купил его у организации, имеющей право его продавать. Я должен был, в классике, собирать все документы, подтверждающие право на вычет, — это факт оплаты, копию лицензии и тому подобное», — рассказал он.

Теперь же государственные налоговые органы поняли, что могут предоставить эти вычеты в автоматическом режиме с помощью системы цифрового взаимодействия и обмена информацией между участниками этого рынка, продолжил эксперт.

«Они получают информацию о приобретенных лекарствах, к примеру, из аптек, когда пробиваются чеки, получают факт подтверждения оплаты расходов из банка, когда у меня с карты деньги списываются, и у них есть достаточно оснований дать мне вычет. Мне не нужно подтверждать, они уже готовы мне его дать. Для этого им только нужно иметь доступ к обмену информацией с банками», — пояснил Саськов.

Налогоплательщика уведомляют в личном кабинете в системе ФНС, что он потратил столько-то денег и имеет право на получение выплаты. Собеседник RTVI отметил, что некоторые банки тоже уведомляют об этом своих клиентов.

Благодаря такому подходу миллионы россиян, которые никогда не обращались за получением вычетов из-за неосведомленности и сложности процедур, теперь получат дополнительную возможность использовать свои права, уточняет он.

«Я, к примеру, раньше не пользовался вычетами на лекарства, никогда. А в этом году мне Сбербанк говорит, что я в прошлом году потратил какую-то сумму на лекарства. И, чисто теоретически, у меня есть на пару тысяч возможность получить вычет. Раньше я бы никогда и не сунулся за этими двумя тысячами, а здесь государство само предлагает — вы лечились, пожалуйста, возьмите деньги», — сказал Владимир Саськов.

Он допустил, что при такой схеме могут быть технические сбои и накладки, учитывая, какой объем информации обрабатывает система.

«Но это именно технические сбои, никак не связанные со злым умыслом. Тут, наоборот, добрая воля, мягко говоря, и высокий профессионализм людей, это разрабатывающих, который дает нам, гражданам, дополнительную возможность использовать наши права», — заключил эксперт.

Обучение, лечение, спорт, страховые и пенсионные взносы

С 1 января этого года сумма расходов, с которой рассчитывается вычет за обучение несовершеннолетнего, выросла до 110 тыс. рублей (ранее — 50 тыс. рублей).

Если налогоплательщик хочет получить вычет на себя (за обучение, лечение, включая членов семьи, приобретение лекарств, физкультурно-оздоровительные услуги и так далее, а также по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию), то сумма для расчета вычета составит 150 тыс. рублей (ранее — 120 тыс. рублей).

В первом случае можно вернуть 110 000 х 13% = 14 300 рублей, а во втором — 150 000 × 13% = 19 500 рублей. Соответственно, чем меньше траты, тем ниже размер этого своеобразного государственного «кешбэка».

Примечание: сумма для расчета налогового вычета за дорогостоящие виды лечения не ограничена. Было ли лечение дорогостоящим, определяет само медучреждение, где предоставили услуги. Стоматология, например, считает дорогостоящим только протезирование на имплантатах.

Перечень дорогостоящих видов лечения утвержден постановлением правительства от 8 апреля 2020 года. К ним среди прочего относят:

хирургические вмешательства, в том числе трансплантация органов;

протезирование конечностей;

некоторые виды лечения органов кровообращения и щитовидной железы;

лечение бесплодия методом ЭКО;

реконструктивные пластические операции.

Как подавать: вместо пакета документов для подтверждения расходов (копии договоров и лицензий, чеки) в ФНС надо подать только один документ — справку об оплате услуг. Раньше так можно было подтвердить только медицинские расходы, теперь — все. Для каждой сферы предусмотрена своя форма справки, для медицинских услуг ее обновили.

Важно: новые правила заявления социальных вычетов действуют с 2024 года. Для оформления вычетов с сумм, потраченных до 1 января 2024 года, придется собрать комплект подтверждающих документов (копии договора и лицензии, чеки).

Вычеты на детей

С 1 января увеличился стандартный вычет на второго и последующих детей:

на первого — 1 400 (как и было)

на второго — 2 800 (вместо 1 400)

на третьего и далее — 6 000 (вместо 3 000)

Опекунам, попечителям, приемным родителям — на несовершеннолетнего ребенка-инвалида — 12 тыс. (вместо 6 тыс.).

Для студентов-очников моложе 24 лет, которые признаны инвалидами I или II групп, — 12 тыс. (вместо 6 тыс.).

Кроме того, увеличен размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей: теперь он составит 450 тыс. рублей вместо 350 тыс. Вычет отменяется с месяца, когда доход россиянина превысил эту сумму.

С 1 января 2025 года стандартный налоговый вычет на детей предоставляется работодателем автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. Если налогоплательщик впервые получает такой вычет, то предоставляет документы, подтверждающие право на него.

Вычеты на долгосрочные сбережения в «один клик»

С 1 января такие вычеты можно также получить в упрощенном порядке, а именно:

вычет на сумму взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом;

вычет по операциям на индивидуальных инвестиционных счетах, открытых с 1 января 2024 года.

Как подавать

Налоговые органы получают все сведения от банков, негосударственных пенсионных фондов, органов исполнительной власти. При поступлении таких данных гражданину отправляют специальное сообщение в «Личный кабинет для физических лиц».

Если гражданин имеет право на налоговый вычет, то у него в личном кабинете окажется предзаполненное заявление, которое нужно будет только утвердить. Такое заявление налоговый орган формирует не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 25 февраля) и не позднее 20 дней по сведениям, представленным после 25 февраля.

До появления такого заявления в «личном кабинете» от человека ничего делать не требуется. ФНС называет это «один клик».

Вычет за ипотеку

С 2025 года граждане, которые платят повышенные ставки НДФЛ и покупают жилье в ипотеку, могут получить повышенную сумму налогового вычета — до 1,1 млн рублей, сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Владимир Саськов подтвердил RTVI, что размер вычетов за ипотеку зависит от прогрессивной шкалы налогообложения, но называть сумму, по его мнению, «не совсем корректно».

«Если раньше мы все одинаково платили 13% в бюджет, и у нас была понятная, абсолютно прозрачная, фиксированная система получаемого вычета, то сейчас налоговый вычет уменьшает налоговую базу», — сказал он.

Эксперт привел в пример ситуацию, когда человек заработал 7 млн рублей в год и купил квартиру за 4 млн рублей.

«Теперь у него будет как считаться: 7 млн минус 4 млн, и налоговый доход у него, соответственно, получается 3 млн рублей. Он 2,4 млн также заплатит НДФЛ, а вот повышенная ставка у него будет всего-навсего идти с 600 тыс. — то есть не с 4,6 млн у него будет высокая ставка, а с 600 тыс. И налоговая экономия, соответственно, будет выше, чем просто если бы мы давали вычет под 15%. Отсюда вот эта “истина” депутата Гаврилова математически подтверждается», — объяснил он.

За сдачу нормы ГТО

Еще одним новшеством 2025 года стало появление налогового вычета за успешную сдачу нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Его размер составляет 18 тыс. рублей. Эта сумма от заработной платы не будет подлежать налогообложению НДФЛ.

Вычет могут получить лица, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) ГТО, соответствующие их возрастной группе, и награждены знаком отличия, или повторно сдали нормативы и подтвердили полученный ранее знак. Также необходимо соблюсти еще одно условие — пройти диспансеризацию.

Как подавать: вычет за сдачу ГТО можно получить в 2025 году у налогового агента (работодателя), который вправе предоставить его единовременно в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца подтверждения права на вычет. Также можно сделать это самому, подав в 2026 году декларацию 3-НДФЛ за 2025 год.

Может ли безработный получить налоговый вычет

Саськов отметил, что вычет касается лишь тех лиц, которые платят НДФЛ. Это касается и тех, кто не имеет работы, но мог получить, например, доход от продажи или аренды недвижимости.

«Если он продал квартиру и получил доход, он заплатил НДФЛ? Вот главный вопрос. Потому что для получения вычетов налоговые органы смотрят, в каком объеме предоставлять вычет, естественно, не более того, что заплачено в бюджет в прошлом году», — пояснил RTVI эксперт.

Портал «Налогия» приводит пример такой ситуации. Например, официально не имеющий работы человек сдает квартиру и платит 13% НДФЛ. В этом случае он имеет право на возврат трат с помощью любых налоговых вычетов (например, при покупке жилья).

«Ежегодная сумма возврата не может превышать сумму уплаченного за год налога. Основное условие для того, чтобы получить вычет за покупку квартиры, если не работаешь или работаешь без официального трудоустройства, — наличие налогооблагаемого дохода и уплата НДФЛ по ставке 13—22%», — подчеркивается в материале.

Сроки подачи и рассмотрения заявления на вычет

В 2025 году можно подать заявление на возврат налогов за последние три года — 2024, 2023 и 2022 годы. Срок проверки налоговыми органами права на вычет сократили втрое — теперь он составляет один месяц вместо трех, если не будут выявлены какие-либо расхождения в данных.

При этом ФНС обещает, что на практике срок проверки может составить всего около 10 дней. При необходимости налоговый орган может продлить камеральную налоговую проверку заявления на вычет, о чем человеку будет сообщено через личный кабинет на сайте налоговой.

Стоит учитывать, что лично в подразделение УФНС можно подавать только по месту прописки. Если человек находится в другом регионе, то он может заполнить на сайте ФНС электронную декларацию для получение вычета, куда вносятся данные унифицированных справок (в зависимости от категории выплаты).