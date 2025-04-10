Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ с 16 до 14 лет. МВД и судебный департамент отчитываются о том, что подростковая преступность идет на спад, при этом в среднем подростков осуждают по “наркотическим” статьям в 10% случаев. Тем не менее именно за счет наркотических статей может расти статистика тяжких преступлений, которые совершают подростки.

По данным МВД, с которыми ознакомился RTVI, уровень подростковой преступности в России снижается из года в год. В 2024 году число несовершеннолетних, совершивших преступления, достигло минимума за всю историю доступной статистики и составило 21 069 человек.

Число преступлений, которые совершают несовершеннолетние, тоже снижается. В 2024 году их было 26 398, это минимум за всю историю ведения статистики. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, растет. В 2024 году несовершеннолетние совершили 10 494 тяжких и особо тяжких преступлений — это рекорд за последние восемь лет.

Тяжким преступление считается, если за его умышленное совершение максимальное наказание больше пяти, но меньше десяти лет лишения свободы, а за неумышленное — больше десяти, но меньше 15. К особо тяжким относятся преступления, за умышленное совершение которых полагается максимальное наказание свыше десяти лет лишения свободы. По мнению доцента кафедры криминологии уголовно-исполнительного права МГЮА Себилы Саламовой, в структуре подростковых преступлений к тяжким и особо тяжким относятся в первую очередь наркопреступления, кражи, нанесение тяжких телесных повреждений, убийства и преступления экстремистской направленности.

“Все эти преступления были, есть и будут, но говорить о том, что у нас происходит рост такого рода преступлений, наверное, не стоит. Они находятся примерно на одном уровне. В большей степени у нас рост происходит как раз за счет наркотических преступлений. И сейчас идет рост — и все об этом говорят — преступлений экстремистской направленности, которые совершают несовершеннолетние”, — говорит она.

Согласно данным статистики судебного департамента Верховного суда, около 10% всех подростков сидят по “наркотическим” статьям. В 2023 году осужденных за наркопреступления подростков было 1247 (9,7% от всех осужденных несовершеннолетних), в 2022 году — 1497 человек (10,5%), в 2021-м — 1412 (9,5%), в 2020-м — 1321 (8,9%), а в 2019 году — 1413 человек (8,3%).

По мнению Саламовой, подростков все чаще вовлекают в совершение преступлений, поскольку часть подростков не несет уголовной ответственности. Однако статистика МВД показывает стабильное снижение вовлечения несовершеннолетних в противозаконную деятельность.

При этом Саламова добавила, что существует и другая проблема — правовая неграмотность подростков. “Когда я посещала колонии для несовершеннолетних, там была достаточно большая часть содержащихся непосредственно за наркопреступления. Многие из них, я бы даже сказала большая часть, не подозревали о том, что они будут нести уголовную ответственность, при том, что это были лица возрасте от 16 лет”, — рассказывает она. В случае с более юными подростками ситуация только ухудшится.

Тем не менее криминолог считает, что снижение возраста уголовной ответственности по наркотическим статьям могло бы помочь предупредить рост подростковой преступности.

“Я предполагаю, что на протяжении какого-то времени это может значительно не повлиять на снижение числа совершаемых преступлений, потому что подростки неграмотны в правовом плане. Они и дальше не будут знать, что они должны нести эту ответственность и будут совершать эти преступления”, — объяснила она.

Снижение числа приговоров по наркотическим статьям для несовершеннолетних Саламова объясняет ростом латентности таких преступлений, потому что “снижения числа совершаемых преступлений ожидать не приходится”.

“У нас идет рост потребления наркотиков, отсюда логично следует и рост совершенных преступлений по этому направлению. К сожалению, ничего хорошего нас пока в ближайшее время не ждет”, — заключила она.