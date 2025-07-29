Доктор исторических наук, профессор Павел Уваров и реконструктор Василий Гурков в программе «Дробышевский +» на RTVI рассказали, как часто жители средневековой Европы ходили в бани.

На вопрос, правда ли, что люди в Средневековье мылись только два раза в жизни, Уваров ответил: «Да нет, конечно. Нет. Мылись гораздо чаще».

По его словам, профессия банщика была достаточно распространенной.

«Другое дело, что после страшных эпидемий была идея, что в банях люди и заражаются, поэтому их старались как-то ограничить», — заметил ученый.

«Горячие источники, спа и прочее — это было распространено, туда ходили, — продолжил Уваров. — Не могу сказать, что часто, и поэтому иностранцы, которые посещали Россию в XVI веке, говорили: «Они в бани часто ходят». Но были какие-то типа бочонков, куда залезал человек».

Гурков утверждает, что представление о том, что люди в Средневековье не мылись, вызвано неправильным чтением источников.

«Люди мылись с большим удовольствием, причем еще задолго до крестовых походов. В законах Каролингской эпохи есть требование к феодалам, чтобы они строили бани, потому что баня — это здоровье», — рассказал Гурков.

Он подчеркнул, что Церковь не запрещала бани. «Она осуждала блуд, творящийся там: пивко, актрисы, вот это вот всё. А так люди старались мыться как можно чаще», — пояснил Гурков.

Он добавил, что улицы городов старались «очищать от всяких смрадных вещей».

«Как в свое время в США в 1930-х годах мафиозные кланы любили воевать за то, кто будет вывозить мусор из городов, потому что это огромные деньги, точно так же [в Средневековье] различные цеха городские друг с другом устраивали драки за то, кто будет вывозить мусор с улиц, потому что это деньги», — сказал Гурков.