Фильм «Анора» с участием российских актеров Юрия Борисова, Марка Эйдельштейна, Дарьи Екамасовой и Алексея Серебрякова удостоен главной награды на Каннском кинофестивале — «Золотой пальмовой ветви». Фильм снял американский режиссер Шон Бейкер.

Гран-при Каннского кинофестиваля присужден картине под названием «Все, что мы представляем как свет», которую сняла режиссер Паял Кападиа из Индии.

Andreea Alexandru / Invision / AP

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф был удостоен специальной награды жюри за свой фильм «Семя священного инжира».

Как распределились другие номинации Каннского кинофестиваля

Лучший сценарий — фильм «Вещество» Корали Фаржеа;
Лучшая женская роль — актрисы фильма «Эмилия Перес»: Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Пас и Карла София Гаскон;
Лучшая мужская роль — Джесси Племанс, сыгравший сразу несколько ролей в фильме Йоргоса Лантимоса «Виды доброты»;
Лучший режиссер — Мигель Гомеш, автор фильма «Большое путешествие» («Гранд тур»);
Приз жюри — фильм Жака Одиара «Эмилия Перес»;
Почетную «Пальмовую ветвь» за вклад в развитие кино получили актриса Мэрил Стрип, студия Ghibli Хаяо Миядзаки и режиссер Джордж Лукас.