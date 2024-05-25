Фильм «Анора» с участием российских актеров Юрия Борисова, Марка Эйдельштейна, Дарьи Екамасовой и Алексея Серебрякова удостоен главной награды на Каннском кинофестивале — «Золотой пальмовой ветви». Фильм снял американский режиссер Шон Бейкер.

Гран-при Каннского кинофестиваля присужден картине под названием «Все, что мы представляем как свет», которую сняла режиссер Паял Кападиа из Индии.

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф был удостоен специальной награды жюри за свой фильм «Семя священного инжира».

Как распределились другие номинации Каннского кинофестиваля

Лучший сценарий — фильм «Вещество» Корали Фаржеа;

Лучшая женская роль — актрисы фильма «Эмилия Перес»: Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Пас и Карла София Гаскон;

Лучшая мужская роль — Джесси Племанс, сыгравший сразу несколько ролей в фильме Йоргоса Лантимоса «Виды доброты»;

Лучший режиссер — Мигель Гомеш, автор фильма «Большое путешествие» («Гранд тур»);

Приз жюри — фильм Жака Одиара «Эмилия Перес»;

Почетную «Пальмовую ветвь» за вклад в развитие кино получили актриса Мэрил Стрип, студия Ghibli Хаяо Миядзаки и режиссер Джордж Лукас.