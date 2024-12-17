Зарплаты водителей и сварщиков выросли сильнее всего по итогам 2024 года. Но лидерами по оплате труда по-прежнему остаются айтишники. Об этом свидетельствуют данные hh.ru, с которыми ознакомился RTVI.

Медианная зарплата водителей выросла на 42% и составила 129,3 тыс. руб. В итоге они поднялись на 12-ю строчку рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в России, прибавив за год сразу 10 пунктов.

Медианная зарплата сварщиков выросла на 39%, до 138,5 тыс. руб., и они по итогам года поднялись с 15 -го на 9-е место в рейтинге.

На третьем месте по приросту зарплаты оказались монтажники, которые стали получать на 30% больше. С медианной зарплатой в 106,9 тыс. руб., что поднялись в списке самых высокооплачиваемых профессий на 7 позиций и заняли 20-е место.

Сама тройка самых высокооплачиваемых профессий, по данным hh.ru, с 2023 года не изменилась. В лидерах по-прежнему остаются DevOps-инженеры, дата-сайентисты и системные аналитики с медианными зарплатами в 249,2 тыс. руб., 231,3 тыс. руб. и 177,7 тыс. руб. соответственно.

В первую пятерку самых высокооплачиваемых профессий также вошли агенты по недвижимости с медианной зарплатой в 150,1 тыс. руб. и геодезисты с зарплатой в 149,4 тыс. руб. Их зарплаты за год выросли на 20% и 21% соответственно.

Зарплаты программистов и разработчиков год к году выросли всего на 11% (144,7 тыс. руб.), из-за чего в рейтинге они опустились с 4-го на 6-е место.

Токари, фрезеровщики и шлифовщики поднялись с 11-го на 7-е место с медианной зарплатой в 143,6 тыс. руб. (плюс 29% год к году). В HeadHunter отметили, что в 2024 году рабочие профессии впервые вошли в десятку лидеров по зарплате в России.

Первую десятку самых высокооплачиваемых профессий замыкают машинисты (140,8 тыс. руб.), сварщики (138,5 тыс. руб.) и брокеры (132 тыс. руб.).

Медианные зарплаты курьеров выросли на 21%, до 117,4 тыс. руб., что позволило им подняться на 15-. строчку рейтинга.