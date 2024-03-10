Представительница Чехии Кристина Пышкова стала новой обладательницей титула «Мисс Мира». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Первой вице-мисс стала представительница Ливана Ясмина Зайтун. В топ-4 вошли также Лесего Чомбо из Ботсваны и Аче Абрахамс, которая представляла карибское островное государство Тринидад и Тобаго.

Корону Пышкова получила из рук предыдущей «Мисс Мира», Каролины Белявской из Польши.

Пышковой 25 лет, она родилась в чешском городе Тршинец 19 января 1999 года, изучает право в Карловом университете в Праге и менеджмент в университете в австрийском Инсбруке. Девушка также открыла английскую школу для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где занималась волонтерством. Она увлекается игрой на флейте и скрипке, владеет английским, польским, словацким и немецким языками.

71-й конкурс «Мисс мира» прошел в индийском Мумбаи 9 марта. Он должен был пройти еще в 2023 году, но был перенесен.