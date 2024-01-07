В первые дни января жители нескольких российских регионов сообщили об исчезновении куриного мяса с полок магазинов. В пресс-службе группы компаний X5 Group (владелец «Пятерочки», «Чижика», «Перекрестка») РБК заявили, что дефицит охлажденного мяса птицы связан с задержками поставок из-за морозов и снегопадов.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — заверили в X5 Group.

В сообщении ретейлера подчеркивается, что график поставок должен нормализоваться в ближайшие дни.

По словам источника РБК в другой продуктовой сети, проблем с поставками курицы нет, а подобные истории «периодически случаются на праздниках».

Исчезновение курицы с полок российских магазинов

В первые дни января в нескольких регионах России стали появляться сообщения об исчезновении курицы из продуктовых магазинов. Издание URA.RU сообщало, что на отсутствие куриного мяса в «Пятерочке», «Чижике» и «Перекрестке» жалуются жители Екатеринбурга. Позднее в департаменте информационной политики Свердловской области объяснили, что ситуация с отсутствием охлажденного мяса связана с январскими праздниками.

«Поставки, в том числе в крупные торговые сети, осуществляются по графику, а их объем корректируется с учетом потребительской активности. В период длинных январских выходных она традиционно ниже, чем в иные дни», — заявили в ведомстве.

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона, в свою очередь, заявили, что ситуация с дефицитом курицы в свердловских магазинах «локальна» и наблюдается в нескольких магазинах в одном из районов Екатеринбурга. Там пообещали, что «в ближайшее время ассортимент продукции на прилавках будет восстановлен».

На отсутствие курятины в магазинах также пожаловались жители Самары. ГТРК «Самара» сообщала, что посетители торговых сетей «не обнаружили привычного продуктового изобилия не прилавках супермаркетов после новогодних праздников». Покупатели предположили, что отсутствие товаров связано с тем, что все продукты были раскуплены для новогодних столов, а новых поставок еще не было. В то же время в самарском Минпромторге заявили, что в магазины не поступало сведений о проблемах с поставками куриного мяса, а в распределительных центрах запаса этого продукта хватит на два-три дня.

Куриное мясо исчезло и с полок магазинов Челябинска, писал местный портал 74.RU. По словам собеседницы агентства, «совсем пусто» оказалось в магазинах «Чижик» и «Монетка», тогда как в «Пятерочке» в наличии были только замороженные куриные головы и ножки. В итоге читательница портала рассказала, что купила куриные бедра в «Спаре».

«Что происходит? Перебои с поставками в новогодние праздники или люди закупились, опасаясь повышения цен после каникул?» — задалась вопросами жительница Челябинска.

В Минсельхозе Челябинской области заверили, что проблем с поставками курицы в торговые сети региона нет.

Телеграм-канал Ateo Breaking писал о проблемах с наличием курятины в магазинах Ульяновска. Представитель X5 Group в разговоре с каналом 5 января заявил, что «с курицей никаких проблем нет».

«На распределительных центрах из-за праздников изменили график поставок, а из-за большого количества оптовиков в магазинах очень быстро распродали страховой запас позиций. Начиная с сегодняшнего дня, стали завозить на распределительный центр по прежнему графику, так что совсем скоро будет и на прилавках», — пояснил он.

Ранее RTVI проанализировал данные Росстата о потребительских ценах за 2023 год и определил, что цена на курицу в России выросла на 13,7% — с 183,51 рубля за 1 кг в 2022 году до 208,8 рубля за 1 кг в 2023-м. Ощутимее всего курятина подорожала в Севастополе (на 39,98%) и Крыму (38,79%), а также в Пензенской области (31,1%).